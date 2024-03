Amici 23, Sofia è l'unica a non essersi esibita durante la prima puntata del Serale: lo sfogo della ballerina [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi ad Amici 23, Sofia si è lasciata andare a un lungo sfogo, dopo la mancata esibizione nella prima puntata del Serale!

La prima puntata del Serale di Amici23, la seconda fase del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ha riservato emozioni, sfide e non poche sorprese. Due gli allievi eliminati, Ayle e Kumo, e diversi i guanti di sfida che abbiamo visto. Ma, anche una piccola macchia che ha adombrato una delle allieve del programma. Sofia Cagnetti, infatti, è stata l'unica a non esibirsi in puntata e nel corso del daytime di oggi, 25 marzo, si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Amici 23, Sofia Cagnetti si sfoga per la mancata esibizione al Serale: "Questo è l'unico modo per i miei genitori di potermi vedere" [VIDEO]

La giovane ballerina di Emanuel Lo è molto amata sui social e in tanti, infatti, hanno notato con dispiacere che è stata l'unica a non esibirsi durante la registrazione della prima puntata del Serale. A quanto pare il dispiacere è stato condiviso anche dalla diretta interessata, che si è sfogata nel corso del daytime di oggi, 25 marzo, raccontando ai suoi compagni cosa ha provato.

Sofia ha ammesso di essere "delusa e un po' dispiaciuta" perché aveva voglia di mettersi in gioco e ballare:

"Ci sono rimasta un po' male, non penso che non mi schierano perché non valgo abbastanza, ma avranno avuto le loro motivazioni e i loro schermi. Ora sto meglio, ma lì per lì è stato brutto. Un po' come quando vai a fare l'interrogazione dove sai tutto, ma il prof chiede ad altri le cose. Penso anche a mamma e papà, per loro in questo periodo è l'unico modo per vedermi, o così o durante il daytime. Anche se loro non me lo dicono, è un modo per avermi vicina."

In effetti, l'assenza di Sofia tra le ballerine che si sono esibite nella prima puntata si è fatta molto sentire: nonostante sia molto dotata e anche Alessandra Celentano si sia complimentata - non tantissime volte bisogna dirlo - per le sue linee, Sofia viene spesso messa da parte e lasciata indietro, a favore di altri concorrenti, come Nicholas, che attirano molto le attenzioni del pubblico. Strategia o meno, la sua mancata esibizione è stata una piccola nota dolente, che si spera non si ripeti.

