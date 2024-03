Amici 23, Gaia tenta di riavvicinarsi a Mida: "Se anche tu provi qualcosa, dimmelo, ti prego...così non ce la faccio" [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23, Gaia e Mida si sono riavvicinati, ma come sarà finita?

La fine della storia tra Mida e Gaia, due degli allievi più amati di Amici 23, ha sconvolto i fan del programma di Maria De Filippi. Durante l'ultimo daytime andato in onda su Canale5 prima della prima puntata del Serale Mida ha chiesto a Gaia un confronto e dopo diverse discussioni hanno chiuso la loro storia. Tuttavia, in un video di oggi, 29 marzo, la ballerina ha deciso di riavvicinarsi al cantante. Come sarà andata?

Amici 23, Gaia si riavvicina a Mida: "Non ce la faccio, ho bisogno di te" [VIDEO]

Nel daytime di oggi, Gaia si riavvicina a Mida e chiede al cantante di potersi appartare, solo per un abbraccio: "Non voglio parlare di niente" specifica di fronte alla freddezza di Mida. Quest'ultimo, inizialmente, sembra voler mantenere una certa distanza, ma poi si scioglie anche lui e i due si ritrovano a chiacchierare su un letto in camera, da soli. Appare subito evidente che Gaia vorrebbe riaprire il discorso della loro separazione e, infatti, chiede subito al cantante se ha sentito la sua mancanza. Quando Mida ammette che è così, la ballerina non si trattiene più e cerca di abbracciarlo, anche se Mida no vuole:

"Ok, sto esagerando, scusami. Allora ora dimmi “non provo un ca*** per te” e ti giuro che lo capisco. Però se anche tu provi qualcosa io non posso, hai capito? Non è da me. Io lo sento che noi proviamo qualcosa, non posso fare a meno di questo. So che sono pesante, ti sto urtando e ti sto dando fastidio…Non posso lasciarti andare, mi hai aiutato a superare troppe cose senza saperlo. Io non posso, mi dispiace. I tuoi occhi mi servono durante le giornate. Ho bisogno troppo dei tuoi occhi."

Nonostante appaia anche lui sofferente, Mida resta fermo nella sua idea: tra loro è tutto finito e fare così non farà che peggiorare la situazione. Molti fan avevano sperato in un ritorno di fiamma tra i due, dopo aver visto la preoccupazione del cantante durante il Serale, quando Gaia aveva rischiato di finire al ballottaggio.

Ed è molto probabile che le difficoltà che la ballerina sta incontrando nel suo percorso siano dovute in parte al dolore che prova nel dover stare lontana da Mida. Infatti, in questo daytime, le insicurezze sul suo aspetto fisico sono riemerse con prepotenza e la ballerina ha chiesto al suo maestro di poter annullare il guanto di lap dance contro Marisol.

