Amici 23, la reazione di Mida durante la sfida di Gaia emoziona i fan: c'è speranza per la coppia?

Nella prima puntata del Serale di Amici 23, Gaia ha rischiato di essere eliminata e i fan hanno notato la reazione di Mida. C'è speranza per un ritorno di fiamma?

La prima puntata del Serale di Amici 23 è andata in onda sabato 23 marzo su Canale5: per l'attesa seconda fase del talent di Maria De Filippi sono 15 gli allievi che vi hanno avuto accesso e già due hanno dovuto interrompere il loro percorso nella scuola. Stiamo parlando di Ayle e Kumo. Ma, durante la serata, anche Gaia ha rischiato di essere eliminata ed è finita al ballottaggio con Giovanni e Ayle.

Amici 23, Gaia a rischio eliminazione al ballottaggio: ai fan non sfugge la reazione di Mida e si riaccendono le speranze di un ritorno di fiamma! [VIDEO]

La ballerina si è esibita su Mariposas, brano portato da Fiorella Mannoia all'ultimo Festival di Sanremo 2024, ma è finita al ballottaggio con Ayle e Giovanni. Insieme ai due allievi Gaia ha assistito con trepidazione alla danza delle carte con i loro nomi, in attesa del risultato e ai fan non è sfuggita la reazione preoccupata di Mida, inquadrato più volte dalle telecamere in studio. Quando Gaia è stata la prima a essere salvata, sia lei, sia Mida hanno tirato un lungo sospiro di sollievo.

I fan si sono emozionati al vedere l'apprensione di Mida per il destino di Gaia e, ora, sperano che sia un buon segno per un potenziale ritorno di fiamma tra i due. La coppia, infatti, ha deciso di prendere strade diverse nel corso di una delle ultime puntate del daytime del talent. Nonostante la sintonia e la chimica tra loro, entrambi hanno avvertito che qualcosa si era incrinato nel loro rapporto. La ballerina ha dichiarato che le sembrasse che Mida non passasse molto tempo con lei, mentre Mida si è scusato dicendo che, in questo momento, non riesce a darle ciò che merita.

Dopo alcuni confronti, i due si sono detti addio tra le lacrime e sembrava che non ci fosse speranza per la coppia, anche se la reazione preoccupata di Mida per Gaia sta facendo sognare i fan, che si augurano che i due si ritrovino, prima della fine del Serale.

