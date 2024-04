Amici 23, Gaia e Mida continuano a rincorrersi, Lucia Ferrari stronca il cantante: "Non gira tutto intorno a te!" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di oggi di Amici23, Gaia e Mida hanno continuato a guardarsi e gravitare l'uno intorno all'altra, ma è intervenuta Lucia Ferrari a rimproverare il cantante.

Nella scuola di Amici non mancano i problemi di cuore e una delle coppie della ventitreesima edizione sembra avere ancora dei trascorsi irrisolti, nonosntante i due interessati abbiano deciso di chiudere la loro storia. Stiamo parlando di Gaia e Mida: la ballerina e il cantante si sono lasciati poco prima dell'inizio del Serale, la seconda fase del programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi, ma come mostrato nel daytime di oggi, 4 aprile, sembra che i due non riescano a stare completamente lontani.

Amici 23, Gaia e Mida continuano a rincorrersi, Lucia Ferrari interviene a stroncare il comportamento del cantante! [VIDEO]

Durante il daytime di Amici23, Mida era in cucina e ha chiesto a Gaia di raggiungerlo per farle ascoltare le modifiche del pezzo che dovrà portare nella prossima puntata del Serale. I due si sono anche seduti vicini, mentre in giardino Lil Jolie e Lucia Ferrari commentavano negativamente la loro vicinanza. In particolare, la ballerina ha esordito con un:

"Ma che sta facendo? Così è too much, poi ci resta male"

In cucina, Lucia ha rimproverato Gaia con lo sguardo, tanto che la ballerina le ha chiesto di non dir nulla e andare a dormire. Ma Mida ha captato che ci fosse qualcosa e ha chiesto con tono polemico se per caso gli doveva essere vietato parlare con Gaia solo perché si erano lasciati. Lucia ha però risposto con un secco:

"Non sto parlando di te, non tutto gira intorno a te, Christian"

Poi, in camera, le ragazze hanno parlato e di nuovo Lucia ha ricordato a Gaia che comportandosi così non fa nulla di buono per lei:

"Che ca*** senti a fare la sua musica? Così gli dici che è bravo e dai un altro boost al suo ego?"

Gaia ha provato a giustificarsi dicendo che ha preferito dire sì per non alimentare le polemiche, ma Lucia è stata irremovibile: "Però ti rendi conto che, nel momento in cui fai finta di niente, lui si sente a suo agio e poi inizierà ad avvicinarsi, a chiamarti Gugu...". Gaia ha voluto nuovamente sottolineare che, rispetto a prima, pensa di meno a lui e che non vuole che Mida si riavvicini: parole che, tuttavia, sembrano in contrasto con quanto successo solo una settimana fa. Sempre in un video del daytime, la ballerina aveva chiesto al suo ex di potersi appartare per parlare e durante questa chiacchierata non aveva nascosto i suoi sentimenti per lui, dicendosi ancora innamorata e triste per come stavano le cose tra loro. Possibile che in una settimana sia già passato tutto? Intanto, però, Mida non perde occasione di lanciarle sguardi e di cercare di parlarle, alimentando le speranze della ballerina che ci possa essere ancora qualcosa tra loro. Sarà possibile un ritorno di fiamma?

