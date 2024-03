Amici 23, è finita la storia d'amore tra Gaia e Mida: inconsolabili durante il daytime [VIDEO]

Gossip TV

Ad Amici 23, una delle coppie più belle di questa edizione, quella formata da Gaia e Mida, si è lasciata, come mostrato durante il daytime.

Lo Speciale di Amici 23 di oggi, 22 marzo, è stato particolarmente ricco di emozioni: Holden ha avuto un duro confronto con Rudy Zerbi e ha abbandonato momentaneamente la scuola di Canale5, per poi ritornare. Ma abbiamo anche assistito alla fine di una delle relazioni che più hanno appassionato i fan del programma di Maria De Filippi: quella tra Gaia e Mida.

Amici 23, Mida e Gaia si lasciano: entrambi sono inconsolabili nel daytime

L'amore tra Mida e Gaia era iniziato lentamente: la ballerina non aveva mai nascosto di avere un interesse per il cantante, ma le sue insicurezze l'avevano a lungo frenata. Mida, tuttavia, aveva dimostrato molta pazienza e dolcezza con lei e così pian piano i due si erano avvicinati, scambiandosi un tenero bacio durante un daytime e diventando tra le prime coppie a nascere nel talent show.

Tuttavia, come mostrato nel daytime di oggi di Amici 23, tra le loro le cose non funzionano più e i due ragazzi sono più distanti che mai: a dividerli la mancanza di attenzioni e gesti che, per Gaia, a Mida non vengono poi così spontanei nei suoi confronti e che il cantante invece ha giustificato dicendo che dipendono dalle difficoltà a cui sta andando incontro per il Serale. Mida inoltre le ha fatto notare di percepirla distante:

"Ieri è stata una giornata no, non so se te ne sei accorta..."

Ma Gaia gli ha fatto notare che deve cercare di comunicare con lui e non tenersi tutto dentro, ma Mida ha affermato: "Ho l'impressione di non poterti dare quello che meriti. Mi fa male dirti queste cose". La ballerina ha sottolineato che non riesce a capire perché non possono viversi il loro rapporto con semplicità, come tra Petit e Marisol:

"Tu ti sei creato questo pallino dell'abitudine, ma a me non è che non dà fastidio, però ci passo sopra, perché penso che fuori potrebbe andare meglio"

Dopo questo confronto, tuttavia, tra i due la situazione non è migliorata, ma anzi, sembrano essersi detti un definitivo addio: il video del daytime li mostrava inconsolabili e in lacrime, incapaci di riuscire a trovare un punto di incontro.

