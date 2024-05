Amici 23, finita la storia tra due protagonisti di questa edizione? Spuntano alcuni indizi social!

Gossip TV

Nella scuola di Amici 23 sono nate diverse coppie, ma una di queste sarebbe già in crisi. Sono infatti apparsi alcuni indizi social che non sembrano lasciar spazio ad alcun dubbio!

Non è inusuale che nel talent di Amici di Maria De Filippi nasca l'amore tra gli allievi e anche nell'edizione di Amici 23 si sono formate diverse coppie. Alcune di queste sono arrivate addirittura in finale, come Marisol Castellanos e Petit. Altre, invece, non hanno superato le tensioni che comportava il Serale e ne sono un esempio Mida e Gaia De Martino. Mentre un'altra coppia si è ufficializzata fuori dal talent di Canale5: stiamo parlando di Ayle e Lucia. Peccato, però, che tra loro sembri già essere scoppiata la prima (e definitiva?) crisi.

Amici 23, Ayle e Lucia: dall'amicizia nella scuola all'amore e alla prima crisi?

La ballerina statunitense e il cantante della squadra di Anna Pettinelli sono sempre stati molto vicini nella scuola di Amici 23: Lucia Ferrari è stata l'unica, insieme a Malìa, a votare affinché Ayle fosse riammesso nella scuola, dopo che il cantante aveva deciso di voler abbandonare il talent di sua spontanea volontà. Inoltre, i due apparivano molto affiatati e Lucia non ha mai avuto timore di far notare ad Ayle quando sbagliava con il suo comportamento.

Fuori dalla scuola, entrambi sono stati ospiti a Verissimo e hanno dichiarato che era nata un'amicizia speciale tra loro. Mentre Ayle si era mantenuto sul vago, Lucia, al contrario, aveva dichiarato che ora che erano fuori e lei e il cantante avrebbero vissuto pienamente il loro legame per comprendere se quest'amicizia si stava trasformando in qualcosa di più.

E, così, dopo poco tempo, il cantante aveva pubblicato un primo scatto che confermava che Lucia Ferrari e Ayle erano una coppia e sotto la foto erano apparsi i commenti entusiasti di altri ex allievi del talent. Tuttavia, sembra che l'idillio di coppia si sia già spezzato...

Amici 23, Ayle e Lucia Ferrari sono in crisi? Spuntano alcuni indizi social!

I fan, infatti, hanno notato alcuni indizi dai social che hanno fatto immediatamente pensare che ci sia qualcosa che non va tra il cantante e la ballerina. Non sarebbe la prima volta che una coppia nata nel talent pone fine alla propria relazione, sebbene Lucia Ferrari e Ayle sembrassero molto uniti. Ad esempio, dopo poco meno di qualche mese di storia, anche Isobel Kinnear e Cricca dell'edizione dell'anno scorso hanno deciso di chiudere la loro storia.

Gli indizi social che i fan hanno notato sono i seguenti: dal profilo di Ayle è stato rimosso lo scatto che ha ufficializzato la loro relazione: nella foto i due erano abbracciati e sorridenti, sebbene un po' sfocati. Ayle, inoltre, ha smesso di seguire su Instagram Lucia e, a sua volta, quest'ultima ha rimosso ogni foto con il cantante, anche se continua a seguirlo sui social.

Al momento, nessuno dei due ha diffuso una dichiarazione e questo per i fan potrebbe essere un segno che si tratti solo di un allontanamento temporaneo.

