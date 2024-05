Amici 23, ex professoressa critica la vittoria di Sarah: "È acerba, non ha nulla da dire. Mi piace Holden"

Gossip TV

L'ex professoressa di Amici, Grazie De Michele, commenta la recente vittoria della cantante Sarah e parla di un suo possibile ritorno nel talent show di Canale 5.

Grazie De Michele è tornato a parlare di Amici. In occasione del suo nuovo progetto discografico omonimo, disponibile dal 31 maggio, l'ex professoressa del talent show di Maria De Filippi ha rilasciato una nuova intervista a TvBlog in cui ha colto l'occasione per commentare la vittoria della cantante Sarah.

Grazia De Michele boccia Sarah

Grazie De Michele ha rilasciato una nuova intervista a Tvblog in cui ha commentato l'ultima edizione di Amici non nascondendo i suoi dubbi sulla vittoria della cantante Sarah. Secondo l'ex professoressa del talent show di Maria De Filippi, che ha ricoperto quel ruolo per ben tredici edizioni, la giovane sarebbe ancora acerba, al contrario di Holden:

È una ragazza che non ha molto da dire. È acerba, è in formazione. Può dare l’idea a chi si vuole iscrivere alla nuova edizione di Amici che ‘sì, ce la posso fare’. Un bel bigliettino da visita per i casting. Chi mi piace? Holden. Ha delle carte.

A proposito del programma Amici, che ha lasciato nel 2015 dopo ben tredici anni, Grazia ha ammesso di seguirlo ancora oggi, ma non in maniera continuativa, e parlato di un suo possibile ritorno nella scuola:

Non per disaffezione, ma perché ho poco tempo a disposizione. Fino a quando ci sono rimasta i ragazzi indossavano una tuta, che io chiamavo il pigiama. La motivazione mi convinceva: deve venir fuori la loro personalità artistica. L’immagine è importante, per carità, ma la personalità di più. Veniva fatto un lavoro notevole sulla loro personalità artistica. All’epoca veniva insegnata anche la recitazione, che è fondamentale per i cantanti. Tutti i ragazzi dovevano passare da tutte le discipline. Adesso credo ci si sia avvicinati a un modello in cui i ragazzi arrivano già con la sicurezza di avere visibilità durante e dopo…

Tornare ad Amici? Non mi sono mai proposta e la redazione non mi ha mai contattato. Ci siamo lasciati serenamente, senza avvocati. Dopo Amici ho fatto tante cose, ho scritto libri, lavorato in teatro, viaggiato. Il programma ti assorbe tempo ed energie. Non ho mai sentito nostalgia e il bisogno di riavvicinamento. Il momento in cui ho fatto Amici non c’è più.

Grazia De Michele e le parole su Sangiovanni

L'ex volto storico di Amici ha parlato anche del cantante Sangiovanni, che ha deciso di prendersi una pausa e allontanarsi dalla scena musicale nonostante il suo grande successo:

È stato pressato in una maniera terribile. Fai un talent, esci, hai successo e poi non puoi più tornare indietro, ma devi fare di più, andare oltre. Puoi essere strutturato quanto ti pare, ma questo ‘fare di più’ diventa una pressione insopportabile. Sangiovanni lo capisco: ha fatto un bel gesto per se stesso e per gli altri. Ha alzato le mani. Non è facile gestire la popolarità che un programma come Amici concede.

