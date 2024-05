Amici 23, Holden rompe il silenzio sul suo famoso ritiro dal talent show: "Lo rifarei solo per..."

Gossip TV

Il finalista Holden ricorda la sua discussa esperienza nella scuola di Amici 23 e svela il reale motivo che l'ha spinto a lasciare per qualche giorno il talent show di Maria De Filippi.

Holden, nome d’arte di Joseph Carta, è stato uno dei talenti più amati e discussi della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Sarah. Intervistato dal Fatto Quotidiano, il cantante e produttore ha ricordato la sua esperienza svelando il reale motivo che l'ha spinto a lasciare per qualche giorno la scuola.

La verità di Holden

Momento d'oro per Holden che, dopo l'esperienza ad Amici 23, continua a scalare le vette delle classifiche. Il suo EP "JOSEPH", uscito lo scorso venerdì 24 Maggio, è infatti tra i dischi più ascoltati . Intervistato dal Fatto Quotidiano, il cantante ed ex allievo di Rudy Zerbi ha fatto un bilancio del suo percorso nella scuola e ricordato il suo improvviso ritiro dal talent show di Maria De Filippi. Per chi non lo sapesse, Holden, preso da un momento di ira, aveva deciso di tornare a casa, salvo poi ripensarci:

Difficile dire se lo rifarei. Credo di aver imparato anche da quell’episodio che ho vissuto. Era un momento un po’ difficile per me. Questo viaggio è stato una vera e propria sfida per me, per come sono stato caratterialmente. In quella circostanza la sfida l’ho persa con me stesso perché c’è stato un mio errore. Lo rifarei solo per la lezione che ho imparato. Sono stato istintivo e ho seguito quello che stava succedendo dentro me. Mi è spiaciuto per l’incomprensione con Zerbi, sono molto contento che ci siamo chiariti.

A proposito della sua esperienza nella scuola di Amici 23, Holden, al centro del gossip per il rapporto speciale nato con la vincitrice Sarah, ha confessato di essere cambiato e cresciuto sia artisticamente che umanamente:

Artisticamente sono migliorato tanto e ho imparato un sacco di cose. Le giornate di studio iniziavano con le lezioni alle 9 fino a ora di cena. Ho lavorato con costanza. Dal punto di vista personale forse la crescita è stata maggiore… È stata un’esperienza impegnativa perché mi sono ritrovato catapultato in una convivenza con altre persone e altre personalità. Quindi interfacciarmi con loro e ricevere le prime critiche esterne mi hanno formato moltissimo.

Holden a Sanremo 2025? Parla lui

Holden ha continuato spiegando come sia cambiato il suo modo di fare musica dopo Amici e parlato di una sua possibile partecipazione alla prossima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà al timone Carlo Conti:

È cambiato tanto...Ho sempre vissuto la musica da solo. Sono un po’ topo da laboratorio, mi piace stare nel bunker, nel mio studio. Ma questo rappresenta solo il 50% del far musica e lavorare. È stato divertente e bellissimo, ma ora è importante collaborare perché c’è tutto un mondo fuori che non vedo l’ora di conoscere. Sanremo 2025? Vedremo…Chi lo sa!

