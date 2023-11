Amici 23, Emanuel Lo convoca Sofia Cagnetti: "Pensi che sia normale comportarsi così?" [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso del daytime di oggi ad Amici23, Emanuel Lo ha convocato Sofia Cagnetti per rimproverarla del suo sfogo dopo le ultime deludenti esibizioni. Ecco cosa è successo.

Nel daytime di Amici 23 di oggi, giovedì 16 novembre, Sofia Cagnetti è stata convocata da Emanuel Lo per un confronto. La ballerina, infatti, nei giorni scorsi è stata protagonista di alcuni momenti di sconforto che l'hanno portata più volte a piangere e lamentarsi con tutti gli altri compagni della scuola di Amici di Maria De Filippi. Stanco di questo comportamento immaturo, l'insegnante di hip hop ha deciso di chiederle spiegazioni.

Amici 23, Emanuel Lo duro contro Sofia Cagnetti: "Ti sembra normale comportarti così?"

Dopo aver convocato Sofia in studio, Emanuel Lo ha mostrato alla sua allieva i video in cui, dopo la Masterclass con Kristian Cellini, Sofia si è lasciata andare a un lungo pianto, consolata dai suoi amici. La ballerina ha vissuto un momento di disperazione, arrivando a piangere in più di un'occasione e scatenando una dura replica anche dai compagni di ballo. Nicholas, infatti, le si è rivolto dicendo che non può continuare a bastonarsi così, perché spesso ci saranno situazioni difficili, che la metteranno a dura prova e Sofia dovrà essere in grado di fronteggiarle.

Dopo averle mostrato i video della produzione del talent targato Mediaset in cui Sofia si lamentava e piagnucolava con i compagni, Emanuel Lo è parso tutt'altro che comprensivo:

"Ma secondo te è normale affrontare la danza, che dovrebbe essere la tua passione, il tuo amore, in questo modo? Nel filmato vedo 3 cose e tutte e tre volte demandi il problema all'esterno. Secondo te esiste un meccanismo che viene contro di te? Qui, si va avanti con il talento e tu ne hai, ma lo stai buttando all'angolo. Nella seconda edizione che è successo? Gli Americani guardano tutto di voi e non vengono a vedere se tu hai fatto o meno hip hop. Ma sarà così anche fuori. Ogni situazione e audizione sarà così. Devi prendertela con te stessa. Il carattere è fondamentale."

Sofia è parsa nuovamente mortificata per questo rimprovero e ha provato a spiegare che è proprio la durezza che ha verso sé stessa a provocarle questi disagi e una continua mancanza di fiducia.

"Ma lo so, il problema è proprio questo, che sono troppo dura con me stessa. Io me la prendo con me stessa, ma non ho le p**** di dire che mi devo impegnare. E poi trovo le scuse che sono fattori esterni a influenzarmi, mentre non è così. Il problema è come io affronto le cose"

Emanuel Lo di fronte a questa ammissione si intenerisce e ammorbidisce anche i toni:

"Riguardati questo video, ti porti questa pesantezza nella coreografia quando balli. Sei giovane, hai 17 anni, ma non devi portarti dietro tutto questo peso. Tu devi ballare"

Sofia ammette che finalmente si rende conto di sembrare infantile, ma che se la prende per un'insoddisfazione sua personale: "Vorrei riuscire a vivere tutto più diversamente, con leggerezza". A queste parole, Emanuel Lo l'abbraccia e le ricorda di non mollare:

"Tu hai talento, ora che l'hai capito e sai dove lavorare mi aspetto molto"

