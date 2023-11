Amici 23, Sofia in lacrime dopo la Masterclass con Kristian Cellini: "È tutta l'edizione che vado male" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo essersi esibita in una Masterclass speciale con Kristian Cellini insieme a Marisol e Dustin nel daytime di Amici 23, Sofia è scoppiata in lacrime a causa della pessima figura fatta. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 ha visto lo sconforto di Sofia dopo i risultati della Masterclass con Kristian Cellini: il coreografo e ballerino ha fatto esibire i ballerini, scegliendone tre per la parte finale della lezione speciale. Tra loro Dustin, Marisol e Sofia. Quest'ultima, a causa di alcuni errori commessi durante la coreografia, non ha saputo trattenere la sua frustrazione e alla fine della lezione è scoppiata a piangere.

Amici 23, Sofia in lacrime: "Sbaglio sempre tutto!"

Nonostante Cellini si sia complimentato con lei e le abbia consigliato di essere più indulgente con sé stessa, Sofia è parsa molto sconfortata e a poco sono valse le parole rassicuranti di Gaia:

"Non è solo adesso, è in generale che non faccio bene. Capita sempre a me"

Tornata negli spogliatoi, Sofia era un fiume in piena: "Ho sbagliato già il primo passo, non è possibile". Nicholas ha provato a rassicurarla, ricordandole che spesso gli errori accadono e che non è solo una sensazione che prova lei:

"Devi far fronte a queste situazioni, perché più tu vai nel pallone, più le coreografie non ti vengono. Se vai nel pallone non sai farle. Devi imparare a gestire l'ansia e le tue emozioni. Non è successo niente, ti sei dimenticata la coreografia. Capisco il tuo modo di essere, la tua precisione, ma devi imparare a gestire queste cose"

Anche gli altri ballerini hanno provato a farle notare che ha sempre saputo dimostrare la sua bravura nelle diverse audizioni e che non sono macchine, perciò, un errore è umano e ammissibile. Sofia era però inconsolabile:

"Io non ballo così, ho capito...però ogni volta che devo dimostrare qualcosa va male..."

