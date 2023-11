Amici 23, Elia torna sui social dopo l'eliminazione: "Partecipare non è mai stato nei miei piani, ma..."

Gossip TV

Le prime parole del ballerino Elia Fiore dopo l'eliminazione da Amici.

Elia Fiore è stato eliminato da Amici 23 per volere del suo coach Emanuel Lo. A fare un bilancio del suo percorso nella scuola ci ha pensato proprio il ballerino che, tramite un lungo post pubblicato su Instagram, ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini e lo hanno supportato in questi mesi.

Elia eliminato da Amici: le prime parole sui social

Nessun lieto fine per Elia Fiore che è stato costretto a lasciare la scuola di Amici. A poche ore dalla sua eliminazione, il ballerino e ormai ex allievo di Emanuel Lo è tornato sui social per fare un bilancio della sua breve e difficile esperienza nel talent show di Maria De Filippi:

Si è conclusa la mia esperienza ad Amici, così come è cominciata, ballando QUANTO FORTE TI PENSAVO di Madame. Questo pezzo è nato come freestyle durante i casting, è diventato la mia esibizione d’ingresso per la prima puntata ed è stato il mio ultimo saluto al programma. Riguardandomi ho visto come si è evoluto e quanto sono cambiato io dopo 2 mesi di lavoro intenso. Partecipare ad Amici non è mai stato nei miei piani, ma una volta dentro, mi sono reso conto dell’incredibile opportunità che ho ricevuto. Ballare dalla mattina presto alla sera tardi è sempre stato il mio sogno. È stato un percorso tosto, ricco di insuccessi dai quali ho preso molta consapevolezza sia riguardo ai miei limiti sia riguardo al tipo di ballerino che desidero essere e al messaggio che voglio portare.

Elia ha continuato ringraziando i suoi compagni di viaggio, i ballerini professionisti e il suo coach Emanuel Lo:

Devo ringraziare tutti i miei compagni ballerini e cantanti, un gruppo di artisti fenomenali e personalità stupende che mi hanno dato ogni settimana il sostegno per proseguire. Non smettete di crederci, vi voglio bene. Ringrazio tutti i professionisti e gli insegnanti con cui ho lavorato e scambiato pareri [...] Ringrazio il coach Emanuel Lo per avermi voluto nella sua squadra fin dall’inizio e per aver intravisto delle potenzialità in me. Speravamo entrambi in un epilogo diverso, ma sono contento di sapere che fra i miei sostenitori ci sia un professionista del tuo calibro.

E ancora:

Non posso dimenticarmi delle ragazze e dei ragazzi della redazione e produzione, il team delle sarte e scenografi [...] Un grazie enorme va ai miei compagni di sempre e al maestro Samu per avermi dato fiducia e incitato a non mollare e a non accontentarmi. Finisco ringraziando la mia famiglia e la mia ragazza oltre i confini per aver messo da parte le preoccupazioni ed essermi rimasti vicini. Per concludere ringrazio voi che guardate con attenzione ogni piccolo gesto e ci vedete un racconto.

