Amici 23, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli si scontrano su Holy Francisco: il cantante minaccia di andarsene [VIDEO]

Nel corso del daytime di Amici di oggi, 21 novembre, Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno litigato furiosamente per Holy Francisco.

Holy Francisco è diventato una mina vagante per Rudy Zerbi, tanto che nel corso dal daytime di oggi, 21 novembre, il professore ha convocato l'allievo, Anna Pettinelli - sua coach- 5 cantanti che si sono contraddistinti ai casting e il giudice dell'ultima gara, Carlo Di Francesco.

Amici 23, Rudy Zerbi a muso duro contro Holy Francisco e Anna Pettinelli

Zerbi ha esordito dicendo che questa decisione nasce dal desiderio di aiutare Anna Pettinelli e la sua squadra che perde elementi e credibilità: il coach si riferisce sia a Holy Francisco sia a Stella, arrivata tra gli ultimi in classifica:

"Non faccio una sfida non perché abbia paura ma perché sei in una situazione già tragica di tuo con la tua squadra e ora andrai a casa anche tu. Ma oltre alle sfide, è importante anche la presa di responsabilità dei prof. Ti voglio dare una mano: vorrei che oggi Carlo ascoltasse Holy che canta una canzone e poi una di ognuno dei cantanti che tu stessa hai pallinato e ci dicesse se qualcuno è migliore di Holy"

Anna Pettinelli ribatte che questo comportamento non è saggio, né maturo e che se lui ritenesse davvero Holy incapace di stare nella scuola, allora, dovrebbe metterlo in sfida: "Non è solo questione di bravura, ma anche di personalità". Tra i due si accende una furiosa discussione, nella quale Holy non sembra intenzionato a prendere parte, tanto che quando Zerbi gli chiedi di scendere al centro studio prova a ribattere alle parole del coach:

"Tu mi dici che questo programma deve trovare talenti, ma in tanti anni che sei qui, a quante persone hai detto'devi crescere?'."

Zerbi gli risponde che non c'è nulla di male se lui, a 18 anni, artisticamente parlando non ha ancora trovato una sua identità o le idee chiare, ma che lui sta cercando di dare una lezione ad Anna Pettinelli, perché a detta sua non sta facendo il suo lavoro da insegnante. Il coach gli chiede di cantare, ma Anna si oppone, dicendo che non è giusto che sia Zerbi a dettare cosa debba cantare. Alla fine, Holy si esibisce sulle note del suo inedito, a cui dovrebbe seguire una seconda esibizione, ma Holy rivela che è da tempo che non prova questo brano e non riesce a dargli voce. Dopo una seconda accesa discussione tra Zerbi e Pettinelli, si sono esibiti anche gli altri 5 cantanti.

Il risultato della votazione del giudice Carlo Di Francesco è stato deludente per Holy: su 5 volte, solo 1 il giudice ha preferito la sua esibizione. Il giudice prova a spiegare che lui è chiamato a giudicare la musica, al di là delle beghe tra i due professori e che, rispetto a quella dell'allievo, le altre esibizioni lo hanno emozionato e tenuto sospeso, giudicandole belle esibizioni. Quando Anna Pettinelli prova a intervenire, Carlo Di Francesco la zittisce:

"Ci sono migliaia di fattori, dal timbro a molto altro. A me piace Holy, ma se sono stato convocato qui è un po' come su Spotify.."

E qui Zerbi interviene ancora, dichiarando che l'allievo è tra gli ultimi negli ascolti e questo indica che la sua squdra è in gravi difficoltà. Alla fine, Zerbi afferma che spera che questo compito abbia aiutato sia Holy sia Pettinelli a prendere coscienza della loro situazione:

"Spero ti faccia prendere le decisioni che stai rimandando da troppo solo per la tua ostinazione. Nel caso in cui continuerai ad andare avanti con Holy, ma se su 5, 4 sono migliori di lui, allora, dovresti farti delle domande sulla conoscenza artistica."

Pettinelli si alza inviperita, dando a Rudy dello scorretto e anche Holy, prima di essere congedato, lancia un'ultima bomba delle sue contro Zerbi, criticandolo per la sua antipatia nei suoi confronti: "Ma perché tu chi hai portato in questa scuola in tutti questi anni?"

