Amici 23, Dustin Taylor vicino al ballerino professionista Angelo Recchia? Spunta una segnalazione!

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato della vicinanza tra due allievi di Amici 23 e sembra, stando a una segnalazione recente, che si tratti di Dustin Taylor e Angelo Recchia. Ecco cosa sappiamo!

Pochi giorni fa, era stata diffusa una segnalazione su una frequentazione tra un ex allievo di Amici 23 e un ballerino professionista. La notizia è stata data da Amedeo Venza, esperto di gossip, dalla sua pagina Instagram ed è sempre lui a svelare chi sono i diretti interessati.

Amici 23, Dustin Taylor vicino al ballerino Angelo Recchia?

Stando alla segnalazione riportata da Amedeo Venza i due ballerini che avrebbero iniziato una frequentazione sarebbero Dustin Taylor, allievo dell'ultima edizione del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi, e Angelo Recchia, ballerino professionista del programma. Secondo quanto riportato dall'esperto di gossip dalla sua pagina Instagram, sembra che i due ballerini avrebbero iniziato ad avvicinarsi già durante il Serale di Amici23.

Dustin, infatti, è stato tra i finalisti del programma e l'unico ballerino insieme alla vincitrice della categoria, Marisol Castellanos. Entrambi allievi di Alessandra Celentano, i due allievi hanno reso fiera la loro maestra e si sono cimentati in una serie di performance che hanno lasciato senza fiato giudici e pubblico.

L'indiscrezione riportata da Venza sarebbe supportata anche da una foto che Recchia avrebbe postato: in un post sul suo account Instagram, il ballerino avrebbe pubblicato diversi scatti e in uno di questi si vedrebbe la sua mano intrecciata a quella del ballerino australiano:

"Dustin trova l'amore. Da qualche settimana è vicino al professionista Angelo Recchia, anzi si dice che i due avrebbero intrapreso una conoscenza particolare già durante la fase serale. In uno scatto si vede che è mano nella mano con Dustin, auguri a questa nuova coppia"

Angelo Recchia ha preso parte al talent di Amici ed è poi diventato uno dei professionisti a partire da gennaio 2018. Al momento, tuttavia, nessuno dei due allievi ha confermato o smentito la frequentazione, perciò, non ci resta che attendere per ulteriori dettagli.

Amici 23, Dustin e la sua vita al di fuori del talent: "Resterò in Italia"

Ospite dopo la finale di Amici 23 a Verissimo, Dustin ha raccontato quali saranno i suoi progetti dopo il programma. Come già Isobel Kinnear prima di lui, anche Dustin Taylor arriva dall'Australia e come la professionista di Amici di Maria De Filippi anche lui ha uno straordinario talento per il ballo.

Il ballerino a Silvia Toffanin ha svelato di essere arrivato in Italia 8 mesi fa, in tempo per il programma, ma di non aver ancora visto nulla del nostro Paese.

Nonostante per tutti i mesi trascorsi nel programma non abbia potuto vedere la sua famiglia, Dustin ha rivelato che non ha intenzione di tornare in Australia, ma che gli piacerebbe studiare danza qui in Italia:

"Vorrei restare in Italia, crearmi una nuova vita, imparare con i maestri di ballo di qui. Nuovo paese e nuova vita"

