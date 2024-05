Amici 23, Dustin Taylor parla della sua vita dopo il programma: "Ecco cosa mi piacerebbe fare!" [VIDEO]

Gossip TV

Dustin Taylor è stato uno dei finalisti di Amici 23 e, dopo la fine del talent, ha raccontato a Verissimo quali sono i programmi che lo aspettano dopo il programma!

Domenica 26 maggio, a Verissimo, sono stati ospiti i finalisti di Amici 23, tra essi anche Dustin Taylor, ballerino australiano che ha incantato il pubblico con la sua bravura e il talento nella danza. Insieme a Marisol Castellanos, il ballerino ha fatto parte della squadra di Alessandra Celentano e si è classificato secondo nella categoria di ballo del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Amici 23, Dustin Taylor racconta cosa vorrebbe fare dopo il programma!

Come già Isobel Kinnear prima di lui, anche Dustin Taylor arriva dall'Australia e come la professionista di Amici di Maria De Filippi anche lui ha uno straordinario talento per il ballo. Il ballerino a Silvia Toffanin ha svelato di essere arrivato in Italia 8 mesi fa, in tempo per il programma, ma di non aver ancora visto nulla del nostro Paese.

Dustin non ha visto la sua famiglia per tutto il periodo di tempo che ha trascorso nel programma ed era impaziente di riabbracciarli. Tuttavia, Dustin non ha intenzione di tornare in Australia, ora che è terminata la trasmissione:

"Vorrei restare in Italia, crearmi una nuova vita, imparare con i maestri di ballo di qui. Nuovo paese e nuova vita"

Amici 23, Alessandra Celentano e il messagio per Dustin Taylor: "I ragazzi diventano come figli"

Alessandra Celentano ha accolto nella sua squadra Dustin e Marisol, poi vincitrice della categoria ballo. Con entrambi la maestra ha saputo mostrare il suo lato più materno e umano e ha aiutato soprattutto Marisol a lasciar andare le sue emozioni e la sua ansia. Su Dustin ha dichiarato:

"Dustin non ha mai avuto problemi, abbiamo lavorato sul piano tecnico e ho visto dei miglioramenti incredibili. Potete fare tantissimo e migliorare ancora tantissimo. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, ci sentiremo e ci vedremo. Sono molto orgogliosa di avervi avuto nella mia squadra"

La severa maestra aveva già dimostrato di apprezzare molto i suoi allievi e, quando Dustin ha brillato durante una particolare esibizione al Serale, non ha saputo trattenersi dall'elogiare molto il ballerino: "Una statua greca, non si può dire altro".

