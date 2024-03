Amici 23, duro scontro tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro: "Non entrare nelle dinamiche dei ragazzi"

Gossip TV

Scoppia una discussione tra i due professori di Amici durante la prima puntata del Serale.

Nel corso della prima puntata del Serale di Amici 23, che ha visto l'eliminazione di Ayle e Kumo, i professori Emanuel Lo e Raimondo Todaro si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in studio a causa di una sfida tra due tra i loro rispettivi allievi, Giovanni Tesse e Nicholas Borgogni.

Emanuel Lo e Raimondo Todaro: volano accuse ad Amici

Botta e risposta ad Amici 23 tra Emanuel Lo e Raimondo Todaro. Il motivo? I due professori del talent show di Maria De Filippi si sono scontrati a causa di un guanto di sfida lanciato da Emanuel Lo che ha infastidito il latinista, il quale ha accusato il suo collega di entrare eccessivamente nelle dinamiche degli allievi:

È vero che Giovanni sa guidare una dama, però nella nostra disciplina le prese sono vietate. Quindi è un modo molto diverso di fare partnering. Io gliel’ho fatto fare perché ho fiducia in lui [...] Guarda, quello che non mi è piaciuto affatto è che nelle dinamiche dei ragazzi entri tu come professore. Le cose dei ragazzi sono dei ragazzi! Io vengo dalla danza sportiva e nello sport, quando si fa una gara, bisogna fare tutto per battere l’altro. Poi, dopo la gara, ci si dà la mano e si va a mangiare una pizza! Sei tu che poi hai detto a Nicholas ‘Stai attento che non è un amico!’ Ma fatti i fatti tuoi e lascia stare i ragazzi!

Affermazioni che hanno provocato la reazione immediata di Emanuel, che ha cercato di difendersi dalle accuse rivelando di non essere entrato in nessuna dinamica. La parola è poi passata a Giovanni, che ha spiegato i motivi del suo fastidio e precisato che la lite con Nicholas non sarebbe stata ancora archiviata:

Ho chiesto prima di tutto scusa, è stata una reazione istintiva, dire di far fare una figuraccia, era un modo brutto per caricarmi. Dopo questo a lui non è andata giù, non ci siamo chiariti.

