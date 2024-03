Amici 23, Kumo eliminato dal Serale: "Qua dentro ho realizzato il mio sogno"

Gossip TV

Le prime dichiarazioni di Kumo dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 23.

Dopo Ayle, anche Kumo è stato eliminato dal Serale di Amici 23. Il ballerino della squadra capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro la cantante Lil Jolie ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Kumo eliminato da Amici

La prima puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione di Ayle e Kumo. Se l'allievo di Anna Pettinelli ha lasciato il programma subito dopo la prima manche, il ballerino ha ricevuto l'esito del ballottaggio in casetta insieme a Lil Jolie. Intervistato da Witty, l'allievo di Emanuel Lo ha raccontato tutte le emozioni vissute nella scuola:

È finita questa bellissima esperienza, mi fa stranissimo perché sono passati sei mesi che sono tantissimi. Il ricordo più bello? Quando Emanuel mi ha dato la lettera e mi ha detto quelle parole, che spera che il mio sogno si realizzi. Il mondo fuori mi aspetta o sono io che aspetto il mondo fuori. Me ne sono andato da qui, ma vorrei che la routine rimanesse la stessa perché qua dentro il mio sogno si è realizzato.

Leggi anche Zerbi e la maestra Celentano senza filtri

Ricordiamo che, con l'uscita di scena di Ayle e Kumo, i ragazzi ancora in gara al Serale sono: Dustin, Marisol, Petit e Holden per il team Zerbi-Cele; Gaia, Giovanni, Martina e Lil Jolie per la squadra Todarelli; Sarah, Mida, Lucia, Sofia e Nicholas per il team CuccaLo.

Scopri le ultime news su Amici.