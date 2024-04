Amici 23, Cristiano Malgioglio vuota il sacco sul rapporto con i professori e giudici del Serale

Gossip TV

Il giudice del Serale, Cristiano Malgioglio, confessa: "Amici è una scuola incredibile, sono tutti meravigliosi".

Fervono i preparativi per la settima puntata del Serale di Amici, che andrà in onda sabato 4 maggio 2024 su Canale 5. Nell'attesa, Cristiano Malgioglio ha rilasciato un'intervista a Verissimo in cui si è raccontato e sbilanciato sui rapporti con i professori e giudici del talent show di Maria De Filippi.

Malgioglio e le parole sui giudici e professori di Amici 23

Cresce l'attesa per settima puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda il prossimo sabato 4 maggio in prima serata su Canale 5. Tra i giudici che valuteranno le esibizioni dei ragazzi in gara anche Cristiano Malgioglio che, ospite a Verissimo, ha parlato del suo rapporto con i sei professori e giudici del talent show:

Sono molto contento perché quest'anno ad Amici ci sono molti talenti, e felicissimo che Angelina Mango abbia vinto Sanremo. Questa scuola è un’accademia incredibile.Sono tutti meravigliosi, sono tutti bravi i professori. Mi battibecco con la Pettinelli, anno scorso con la Celentano, ma sono tutti stupendi. Poi ho i miei due angioletti, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.

Malgioglio ha poi parlato dell'amore svelando di aver scritto una canzone per un famosissimo calciatore:

Ho scritto una canzone dedicata Cristiano Ronaldo, gli ho voluto fare una dedica d’amore, non perché sia innamorato di lui, però mi è venuto in mente così. Tu sai che a volte dedico canzoni a personaggi che mi piacciono. Questa è una dedica d’amore viscerale, lui non lo sa ancora, chissà che ne penserà...

Le mie storie d’amore sono come le stagioni. Io ho un innamoramento autunnale, quando cadono le foglie che è tutto romantico, poi ho l’innamoramento della primavera, che mi fa venire il prurito, quello invernale che è bellissimo, con l’abbraccio che riscalda, poi ho quello estivo, dove c’è questa smania di vacanze di ridere. Io ho la “sandunga” questa follia dentro di me. Anche quando sono in scena, io sono un timido, ma lì divento un camaleonte, quel momento mio di pazzia, di allegria, della risata. Poi c’è Malgioglio romantico, che ancora oggi scrive delle belle canzoni d’amore.

