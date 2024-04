Amici 23, Sofia eliminata: le dediche social di Emanuel Lo, Gaia De Martino e Giulia Stabile

Gossip TV

Emanuel Lo, Gaia De Martino e Giulia Stabile scrivono a Sofia Cagnetti dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 23.

La sesta puntata del Serale di Amici 23 ha visto l'eliminazione della ballerina Sofia Cagnetti. La giovane e talentuosa allieva di Emanuel Lo ha perso al ballottaggio finale contro la cantante Martina Giovannini ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Sofia lascia il Serale di Amici: le dediche sui social per la ballerina

Duro colpo per il team CuccaLo che, durante l'ultima puntata del Serale di Amici 23, ha "perso" la ballerina Sofia Cagnetti. Un'eliminazione inaspettata che è stata commentata sui social da alcuni ex allievi della scuola e non solo. Tra coloro che hanno voluto dedicarle un dolce pensiero il suo coach Emanuel Lo, Gaia De Martino e la professionista Giulia Stabile.

"Sofia è stato bello vederti crescere e condividere con te questo percorso, il futuro ti aspetta con il tuo sorriso e il tuo talento" ha scritto Emanuel Lo seguito dall'ex allieva Gaia "Sofia! Talento incredibilee vocazione profonda. Farai tanta strada cucciola, tanta". E infine la ballerina professionista Giulia che, a poche ore dalla puntata del Serale, è intervenuta sui social dedicando parole di stima e affetto a Sofia: "Ti stimo tanto, mi sono fatta una nuova sorellina".

Con l'eliminazione della ballerina Sofia, i ragazzi ancora in corsa per la vittoria finale sono: Holden, Petit, Mida, Martina Giovannini e Sarah Toscano per la categoria canto; Dustin Taylor e Marisol Castellanos per la categoria ballo. L'appuntamento con il Serale di Amici è per il prossimo sabato 4 maggio in prima serata su Canale 5.

