Amici 23, Cristiano Malgioglio su Martina: "Ha tutte le qualità per poter fare veramente un bellissimo Sanremo"

Cristiano Malgioglio parla della possibilità di partecipare al prossimo Festival di Sanremo con una sua canzone cantata dall'ex allieva di Amici 23, Martina Giovannini.

Martina Giovannini è stata una delle allieve più apprezzate della 23esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Sarah. A elogiare il suo talento è arrivato Cristiano Malgioglio che, intervistato dall'Adnkronos, ha rivelato di aver scritto una canzone alla cantante per il prossimo Festival di Sanremo di Carlo Conti.

Martina a Sanremo 2025 grazie a Malgioglio?

Fervono i preparativi per la 24esima edizione di Amici, che partirà il prossimo settembre su Canale 5. Nell'attesa, Cristiano Malgioglio ha lanciato la cantante Martina Giovannini per Sanremo 2025. In una recente intervista rilasciata all'Adnkronos, il noto paroliere e giudice del Serale ha parlato della possibilità di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo e confessato di aver scritto un brano proprio per l'ex allieva del talent show:

Per adesso non ci sto pensando, mettiamola così, mi piacerebbe invece che al festival di Sanremo Carlo prendesse una mia canzone che ho già scritto per Martina, una delle protagoniste del programma di ‘Amici di Maria De Filippi' 2024 e che trovo che abbia una voce bellissima. Questa ragazza ha tutte le qualità per poter fare veramente un bellissimo Sanremo. Ho già pronto un brano molto forte che rispecchia le canzoni moderne di oggi, ma non con il solito ritornello.

Malgioglio ha poi parlato del suo utimo singolo Fernando, che al momento ha oltre 600 mila stream su Spotify. A tal proposito, l'ex giudice del Serale di Amici 23 ha annunciato che la canzone sarà tradotta in spagnolo, portoghese e turco e cambierà anche il nome e si chiamerà Ronaldo, così a fare ancora più riferimento al noto calciatore:

Quando ho presentato ‘Fernando' ad ‘Amici' di Maria De Filippi, il brano ha preso subito il volo, dopo la versione in italiano me ne è stata richiesta una in spagnolo, Portoghese e una in turco. Mi sono fatto aiutare per migliorare la mia pronuncia turca con accanto l'autore turco che ha scritto il testo del mio brano.

Nella scuola di Amici arriva un altro figlio d'arte?

Manca davvero poco alla nuova edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire da domenica 15 settembre. Da chi sarà formata la classe? Chi, dopo Sarah, sarà la prossima popstar a tenerci compagnia con la sua musica? Stando alle ultime indiscrezioni, nella famosa scuola dovrebbe arrivare un altro figlio d'arte. DArt, nome d'arte di Samuele Riefoli, è l’aspirante cantante figlio di Raf che sarebbe stato adocchiato da Rudy Zerbi.

