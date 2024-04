Amici 23, crisi superata per Martina? La cantante commenta i giudizi ricevuti: "Ho trovato la mia strada, ma..." [VIDEO]

Gossip TV

La sesta puntata del Serale si è rivelata positiva per Martina, una delle cantanti di Amici 23. Ecco cosa ha detto, parlando dei giudizi ricevuti in puntata!

La sesta puntata del Serale di Amici 23 si è rivelata ricca di colpi di scena e di emozioni, soprattutto per Martina. Dopo qualche settimana in cui la cantante di Anna Pettinelli ha avvertito una crescente ansia e si è sentita particolarmente demotivata su ciò che i giudici le ripetevano, ora, sembra aver ritrovato la sua scintilla. Infatti, durante il daytime di oggi, 29 aprile, Martina ha commentato i giudizi ricevuti in puntata. Possiamo dire, perciò, che la crisi sia stata superata?

Amici 23, Martina ha superato la sua crisi? Ecco come ha commentato i giudizi ricevuti in puntata

Durante il daytime di oggi, lunedì 29 aprile, gli allievi del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi si sono riuniti come loro solito per commentare i giudizi ricevuti durante la sesta puntata del Serale. Dopo settimane in cui aveva avvertito un forte senso di inadeguatezza, perché i giudici sembravano considerare solo la sua estensione vocale, Martina ha ammesso che le sembra di aver finalmente trovato la sua strada.

La cantante della squadra di Anna Pettinelli, infatti, ha dichiarato che, visto che l'ansia la accompagnava comunque e che non riusciva a godersi nulla, pensando solo al rischio di essersi eliminata, tanto valeva divertirsi e lasciarsi andare alle emozioni. Tuttavia, Martina ha ammesso che la crisi non è del tutto passata, perché ha ancora molte difficoltà, ma per la prima volta sente di potercela fare e di credere di più in sé stessa:

"Sento di aver trovato la mia strada, ma questo non significa che l'ansia sia passata e che vada tutto bene, però sono contenta che mi abbiano detto quelle cose e che mi sono divertita in puntata"

Amici 23, Martina e i complimenti dei giudici: crisi superata?

Nella sesta puntata del Serale, Martina ha dimostrato che, nonostante l'ansia la bloccasse, riuscendo a lasciarsi andare e divertirsi, ha saputo trasmettere delle emozioni ai giudici in puntata. E, infatti, Malgioglio non si è saputo trattenere dal complimentarsi con lei, rinnovandole di nuovo la proposta di scrivere per lei un testo, ma questa volta, alzando la posta.

Il paroliere, infatti, conscio della bravura di Martina, si è proposto di scriverle un pezzo, ma soprattutto, di portarla al prossimo Festival di Sanremo con il suo brano! Una promessa non da poco, ma che Cristiano Malgioglio ci ha tenuto a fare pubblicamente, per dimostrare che il talento di Martina non deve essere sprecato e che ha molta fiducia in lei.

Forte di questi complimenti, Martina, nel daytime di oggi, lunedì 29 aprile, ha dichiarato di essersi goduta maggiormente la puntata e di avere più sicurezza nell'affrontare l'ansia e le preoccupazioni: "La crisi non è del tutto superata, però, ora so cosa devo fare".

