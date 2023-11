Amici 23, Chiara nei guai: "Non mi sarei mai aspettata una cosa del genere" (VIDEO)

Gossip TV

La giovane ballerina di Amici finisce in sfida per "colpa" dei suoi compagni di scuola.

La nuova puntata di Amici andrà in onda domenica 26 novembre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, Chiara Porchianello è finita nuovamete a rischio eliminazione. Il motivo? La giovane allieva di Emanuel Lo è arrivata ultima nella gara di ballo giudicata dai ballerini della scuola.

Chiara ancora a rischio ad Amici

Nel daytime di oggi di Amici 23, la maestra Alessandra Celentano ha convocato i ballerini della scuola per fare un esperimento: i ragazzi dovranno esibirsi uno alla volta e poi giudicare le esibizioni tra di loro.

Siccome spesso e volentieri ci sono lamentele sui giudizi dei giudici, abbiamo deciso di fare un esperimento. Ballerete uno alla volta e vi dovrete giudicare tra di voi. Il voto sarà da 4 a 7. Vi consegno i fogli, la cosa importante è che dovete essere obiettivi. Giudicate solo ciò che vedete e pensate dei vostri compagni. [...] Sappiate che chiederò alla produzione che l'ultimo in sfida andrà in sfida immediata.

Dopo essersi esibiti di fronte alla maestra Celentano, i ballerini hanno raggiunto la sala relax dove hanno scoperto la classifica finale. Ultimo posto in classifica per Chiara che, con la voce rotta dal pianto, non ha nascosto la sua preoccupazione per la sfida:

Sto pensando solo alla sfida. Non mi va di uscire da qua che non sono riuscita a dimostrare quello che avrei voluto, semplicemente questo! Oggi quando siamo andati la mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Mi dispiace, non mi arrendo però...preferivo arrivare ultima in puntata ma così no. È veramente brutto, non è facile. Preferivo arrivare ultima con un giudice.

