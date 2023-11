Amici 23, Anna Pettinelli dura su Stella: "Ho dubbi su di te, se trovo altri più validi, sei fuori" [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi, Stella è stata convocata in studio da Anna Pettinelli per un duro confronto. Ecco cosa è successo!

Il daytime di Amici 23 di oggi, 23 novembre, è stato caratterizzato da prove di ballo dai risultati deludenti e dalla strigliata di Anna Pettinelli verso Stella. La prof del talent Mediaset in onda su Canale5 ha deciso di convocare la sua allieva, arrivata ultima in classifica in più di un'occasione.

Amici 23, Anna Pettinelli e Stella a confronto: "Se non migliori, sei fuori"

Non è la prima volta che Stella viene convocata dalla Pettinelli: nella prima occasione era stato perché la giovane cantante aveva deriso la scelta di un pezzo di Doja Cat scelto per lei dalla coach, dichiarando con aria di supponenza che "dopo tre anni di conservatorio" non poteva certo abbassarsi a cantare un pezzo di Doja Cat pieno di parolacce. Dopo aver ascoltato il suo sproloquio, Pettinelli l'aveva richiamata, accusandola di arroganza e di essere infantile e che, se anche era andata bene durante una sfida, questo non la esonerava da critiche future e che doveva ancora trovare la propria strada.

A distanza di un mese quasi da quella discussione, sembra che Stella - arrivata ultima in classifica - ancora non abbia trovato un proprio stile, così la Pettinelli le ha chiesto un incontro, per chiarire a che punto è la situazione. Senza peli sulla lingua, la coach ha ammesso che se nei casting troverà qualcuno con una voce più potente, Stella sarà fatta fuori, senza se e ma. Infuriata, Pettinelli ha accusato Stella di avere sempre la stessa voce in ogni brano e di non essere incisiva per nulla:

"Sei sempre salita sul palco non con un'idea, senza coraggio, senza incisività, senza convinzione. Facendo i pezzi un po' come andavano. Tu hai talento, ma questo non emerge sul palco. Sono due mesi che proviamo a far uscire qualcosa! Ma niente. Quando ti ho scelta ero convinta che con la tua voce saremmo andate lontano e invece niente. Sono due mesi che ci proviamo, non è cambiato niente. Questa cosa mi dispiace e tu sei stata la prima che ho scelto, ma abbiamo fatto solo cose tutte uguali. Sei io vengo qui a dirti che se trovo un altro che mi piace di più, mi costa. Non posso non dirtelo, se trovo un altro, sei fuori"

