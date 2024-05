Amici 23, Carla Bruni stregata da Sarah Toscano: il post dedicato alla cantante del talent!

Gossip TV

Carla Bruni ha riconosciuto il talento di Sarah Toscano, finalista del talent di Amici 23: ecco il post che le ha dedicato!

Sarah Toscano ha già conquistato anche l'estero: in attesa di scoprire chi vincerà la finale di Amici 23, in onda questa sera, 18 maggio, su Canale5, arriva un post di Carla Bruni dedicato alla giovane stella del talent di Maria De Filippi.

Amici 23, Carla Bruni pazza di Sarah Toscano: il post dedicato alla cantante

Mentre fervono i preparativi per la finale di Amici di Maria De Filippi e i sei finalisti - Mida, Petit, Holden, Sarah, Marisol e Dustin - sono in trepidante attesa di scoprire chi solleverà la coppa del vincitore del programma, arriva dall'estero un post dedicato alla pop star del talent. A dedicarglielo un'altra stella della musica francese e internazionale: Carla Bruni. Quest'ultima, infatti, ha evidentemente visto l'esibizione di Sarah Toscano del suo brano Quelqu'un m'a dit, durante la Semifinale della scorsa settimana e l'ha molto apprezzata.

La performance di Sarah è stata molto apprezzata anche dai giudici, visto che Cristiano Malgioglio si è anche alzato in piedi ad applaudire la cantante e non solo. Il giudice ha infatti inviato il video della performance a Carla Bruni, che ne è rimasta entusiasta. Infatti, l'artista ha scelto di scrivere un post per complimentarsi con la dolce Sarah e ringraziare anche Malgioglio per aver voluto condividere con lei questa esibizione.

Carla Bruni ha svelato che quando ha scritto Quelq'un m'a dit, non immaginava certo il successo che avrebbe avuto, né che a distanza di 20 anni avrebbe trovato nuova vita nell'interpretazione di Sarah Toscano:

"Quando scrissi la canzone “Quelqu’un m’a dit”, più di 20 anni fa, non immaginavo il meraviglioso percorso che avrebbe intrapreso. Non immaginavo che sarebbe entrata nei vostri cuori fino a questo punto. Era solo una canzone d’amore perduto, un dolce ritornello un po’ antico …In tutto il mondo si accendono gli accendini e gli occhi quando la canto e giovani cantanti di tutto il mondo mi danno l’immenso piacere di cantarla. Grazie alla meravigliosa Sarah Toscano per la sua emozione e la sua delicatezza. Grazie a te caro Cristiano Malgioglio per avermi mandato la bellissima performance di Sarah"

Amici 23, Sarah Toscano papabile vincitrice?

Questa è solo l'ultima delle soddisfazioni che Sarah Toscano sta ottenendo con il suo percorso ad Amici 23: con il Serale il suo talento è sbocciato e la cantante di Lorella Cuccarini si sta dimostrando la rivelazione di questa edizione.

Sarah si è esibita in francese, inglese e con performance che hanno toccato il cuore dei fan del programma e anche dei giudici. Sempre di più, infatti, sia Michele Bravi, sia Giuseppe Giofrè e Malgioglio si sono complimentati con la cantante.

Intano, il suo primo EP, Sarah, si è già aggiudicato il quarto posto nella classifica degli album più ascoltati, a solo un giorno dal suo debutto, scalzando quelli di Mida e Petit, che sono al nono e dodicesimo posto. Inoltre, Sarah è ritenuta la papabile vincitrice da Luca Jurman, severo ex professore di Amici di Maria De Filippi.

