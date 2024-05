Amici 23, Sarah Toscano pubblica il suo primo EP e supera gli altri cantanti del talent!

Gossip TV

Oggi, 17 maggio, ha debuttato il primo EP di Sarah Toscano e l'album è già il più ascoltato sulle piattaforme, superando completamente gli altri EP dei cantanti di Amici 23!

Oggi, venerdì 17 maggio, hanno debuttato online gli EP dei cantanti di Amici 23 e quello di Sarah Toscano, una delle 6 finaliste del talent di Canale5, ha già battuto quello degli altri cantanti del programma. Intitolato Sarah, il primo EP dell'allieva di Lorella Cuccarini è stato annunciato durante la Semifinale del 12 maggio per Warner Music Italy.

Amici 23, il nuovo EP di Sarah batte quelli degli altri cantanti!

Come annunciato qualche giorno fa, il nuovo EP di Sarah Toscano contiene tutti i singoli presentati durante la ventitreesima edizione di Amici di Matria De Filippi, tra cui Sexy Magica, Touché (che ha collezionato più di 1,9 milioni di stream solo su Spotify), Viole e Violini e Mappamondo. L'album della cantante conterrà anche la versione live di Voilà, tra le più apprezzate della cantante e un nuovo inedito, dal titolo L'ultima volta.

Attraverso la classifica di iTunes è possibile scoprire quali sono i primi risultati degli EP dei cantanti di Amici 23: oggi, 17 maggio, oltre a quello di Sarah Toscano, hanno debuttato anche gli Petit e Mida, mentre per quello di Holden si dovrà aspettare il 24 maggio. Dalle prime analisi della classifica di iTunes è emerso che l'EP di Sarah Toscano è al momento tra i più ascoltati in classifica e si è posizionato in quarta posizione, seguita poi da quelli di Mida (12°posto) e Petit (9° posto).

Anche l'EP di Lil Jolie è in classifica, ma al 19°posto. Mentre i primi tre posti nella classifica sono occupati da Ultimo, Billie Eilish e Slash. L'ultimo singolo di Sarah, Sexy Magica, è attualmente inarrestabile su Spotify, mentre al secondo posto troviamo l'ultimo singolo di Holden, Randagi.

Amici 23, Sarah Toscano potrebbe vincere il programma?

Sarah Toscano è una delle rivelazioni del talent di quest'anno: inizialmente timida e insicura, ora, con il Serale e l'avvicinarsi della Finale, la cantante è sbocciata, dimostrando un'ottima padronanza del palco e delle sue esibizioni. Voilà, ad esempio, è diventata virale su TikTok e ha visto Sarah Toscano esibirsi in francese. Ma anche il suo Sexy Magica sta conquistando sempre di più i fan. E persino il severo Luca Jurman, mai molto tenero con gli allievi di Amici 23, ha ammesso che, secondo lui, proprio Sarah o Marisol potrebbero essere le uniche a meritare la vittoria.

Sarah, intanto, ha ammesso di essere molto felice di aver raggiunto la finale e sul web è diventato virale il video in cui, dopo aver saputo di avere accesso all'ultima puntata insieme a Mida, Holden, Petit, Marisol e Dustin, si è lanciata sul letto e guardando verso la telecamera ha sospirato contenta, dichiarando:

"Sono felice"

E ne ha ben motivo, considerando che il suo percorso è stato tra i più apprezzati dai fan e anche dai giudici, tanto che Giuseppe Giofrè le ha detto che "potrebbe ascoltarla per ore". Sarah Toscano sta davvero diventando una piccola stella del pop e il suo futuro appare più luminoso che mai!

Scopri le ultime news su Amici