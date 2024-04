Amici 23, ballerino professionista e coreografo elogia sui social ex allievo della scuola: "Sono fiero di lui"

Gossip TV

Le dolci parole del coreografo Marcello Sacchetta per l'ex allievo di Amici, Alessandro Cavallo.

Alessandro Cavallo è uno dei talenti usciti dalla scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. A logiare il ragazzo, che è entrato nella prestigiosa compagnia di danza internazionale la Bejart Ballet, ci ha pensato il ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta.

Marcello Sacchetta e le dolci parole su Alessandro Cavallo

Cresce l'attesa per la sesta puntata del Serale di Amici 23, che andrà in onda domani sabato 27 aprile in prima serata su Canale 5. Intanto, sui social, Marcello Sacchetta ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan. Dopo aver parlato del suo rapporto con Stefano De Martino, il coreografo ha risposto a una domanda su Alessandro Cavallo, il ballerino che lui ha seguito scrupolosamente quando ha lavorato ad Amici 20:

Sono tanto fiero di lui. Abbiamo fatto un percorso molto intenso, ha preteso tanto, forse troppo ma sono certo che quando è uscito da lì era in grandissima forma. Lo seguo qui sui social e ogni volta che posta mi sorridono gli occhi.

Felice e onorato delle belle parole di Sacchetta, Alessandro ha subito repostato la storia sul suo profilo ufficiale. Per quanto riguarda invece De Martino, Marcello è intervenuto nuovamente per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti del suo ex collega:

Ho letto gli articoli che hanno forse frainteso quello che volevo dire. Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni. Ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni: lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. Io ho altrettante cose da fare, ma per come sono fatto, do un valore importante ai veri amici, cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto.

