Amici 23, le Anticipazioni della sesta puntata del Serale: ballottaggio inaspettato tra due allieve

Tutte le anticipazioni e gli ospiti della sesta puntata del Seale di Amici 23.

Ieri, giovedì 25 aprile 2024, è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 23. Ospiti d'eccezione in studio Can Yaman, che ha presentato la seconda stagione di Viola come il Mare, Rocco Hunt, che si è esibito con il suo nuovo inedito, e il comico Francesco Cicchella, che ha interpretato diversi personaggi famosi tra cui Geolier.

La sesta puntata del Serale di Amici: ospiti e ballottaggio finale

La sesta puntata del Serale di Amici 23 è stata ricca di colpi di scena. Ad aprire la prima manche sono i CuccaLo che hanno puntato il dito contro i Zerbi -Cele. Sarah vs Holden, che vince e riceve numerosi complimenti. Guanto di sfida improvvisazione Sofia vs Marisol. Guanto di sfida su 90 minuti di Salmo con barre: Mida vs Petit. Vince il cantante di Lorella Cuccarini che riceve complimenti da tutti i giudici. Il team degli Zerbi -Cele perde e Holden finisce al ballottaggio a rischio eliminazione.

Spazio poi al guanto di sfida tra i professori della scuola. A vincere, a sorpresa, sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Seconda manche: i CuccaLo sfidano nuovamente i Zerbi-Cele. Mida vs Petit, vince quest'ultimo. Sarah contro Marisol, vince a grande sorpresa l'allieva della Cuccarini. Mida vs Dustin, vince il ballerino. A perdere è la squadra dei CuccaLo e al ballottaggio finale finisce Sofia.

Terza manche: Zerbi-Cele si scontrano con i Petti-Mondo. Petit vs Martina, che vince. Marisol vs Martina, vince la ballerina. Dustin vs Martina, che canta Young and Beautiful, e vince Dustin. Il team capitanato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro perde la manche e al ballottaggio finale va Martina. Holden è il primo a salvarsi. Le due allieve a rischio eliminazione sono Martina e Sofia. Chi lascerà la scuola? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Serale che andrà in onda sabato 27 aprile in prima serata su Canale 5.

