Amici 23, Ayle rivela: "C’è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto. Ho capito che..."

ll giovane cantante della 23esima edizione di Amici, Ayle, si lascia andare a un'inaspettata confessione e riceve il sostegno di altri ex allievi del talent show di Maria De Filippi.

Ayle è stato uno dei protagonisti della 23esima edizione di Amici. Nelle ultime ore, il giovane cantante di Allergica alle fragole si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social in cui si è raccontato e parlato delle sue difficoltà più grandi. Tanti i messaggi di affetto e sostegno da parte dei suoi ex compagni di scuola.

Lo sfogo di Ayle

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Amici, che andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre 2024. Nell'attesa, l'ex allievo Ayle si è lasciato andare a un lungo sfogo sul suo profilo ufficiale Instagram in cui si è raccontato a cuore aperto. Un messaggio che è stato apprezzato da molti:

C’è un lato di me che ho sempre tenuto nascosto. Penso che sia giusto parlarne soprattutto per le persone che mi vogliono bene. Sono una persona che ha molte difficoltà a trovare del piacere nelle piccole cose e che ha molte difficoltà a porsi dei limiti. Questi problemi mi hanno portato a stare male, talmente male da dover fare una pausa da tutto e da tutti Ho voluto stressare il mio corpo finché la corda non si è spezzata. Le cattive abitudini ti portano soltanto ad un circolo vizioso, un loop che si ripete, e ti rovini solo la salute Ho capito che il piacere immediato non esiste, è sono un illusione che le sostanze provocano.

Dopo aver parlato dei problemi che lo hanno portato a stare male nel corso degli anni, l'ex allievo della 23esima edizione di Amici si è poi rivolto a tutte quelle persone che stanno vivendo un momento difficile e dato loro un importante consiglio:

Per chi sta vivendo quello che vivo io, non è mai tardi per tornare alla vita reale Detto questo, tornerò con nuova musica e non ho nessuna intenzione di fermarmi La musica è l’unico vero modo che ho per parlare con voi Vivete una vita sana e cercate di volervi bene.

Le ultime indiscrezioni sul cast di Amici 24

Chi saranno i protagonisti e i professori della nuova e attesissima stagione di Amici? Se Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono ormai delle istituzioni del talent show e Lorella Cuccarini ha già confermato la sua presenza, sembra quasi ormai certo l'addio di Raimondo Todaro. Tra i nomi che circolano come possibili sostituti, spiccano quelli della ballerina professionista Elena D’Amario e di Adriano Bettinelli, anch’egli ex concorrente del programma. Sarà davvero così? Per quanto riguarda invece il cast della scuola, le anticipazioni parlano dell'arrivo di un altro figlio d'arte dopo Holden e Angelina Mango.

