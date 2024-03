Amici 23, Anna Pettinelli critica Holden e Petit: "Nessuno dei due mi preoccupa, non solo all'altezza..." [VIDEO]

Gossip TV

Nel daytime di Amici 23 di oggi, 14 marzo, Anna Pettinelli ha criticato apertamente Petit e Holden. Ecco cosa ha detto!

Oggi, nel daytime di Amici 23, la squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli ha analizzato i punti di forza e di debolezza delle squadre avversarie. La speaker radiofonica è stata particolarmente dura verso i due cantanti della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Holden e Petit.

Amici 23, Anna Pettinelli stronca Petit e Holden: "Sempre uguali, non mi spaventano!" [VIDEO]

I due professori hanno analizzato chi tra i loro sfidanti sono davvero da tenere d'occhio. Quando è arrivato il turno di analizzare i difetti di Holden - su cui già Lorella Cuccarini ha avuto da ridire - e Petit, l'insegnante del talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha dichiarato che il primo canta sempre tutto uguale e manca di emotività, mentre di Petit non si può dire altro che carino:

"Holden lo prendiamo sull'interpretazione, perché canta sempre tutto uguale. Tutto quanto, da un pezzo dei Coldplay a Battisti, è sempre inespressivo, è un tronco, non trasmette niente. Sull'interpretazione e staging è poca roba, canta tutto uguale, sempre stessa espressione"

E qui la prof si è cimentata in un'imitazione del cantante, facendo ridere persino Raimondo Todaro che ha commentato: "Sta carica la Pettinelli". Poi l'insegnante ha proseguito:

"Di Petit sentiamo dire solo che è fresco e che è carino. Se fossi in lui mi arrabbierei, qui, invece abbiamo persone che emozionano tanto."

In casetta, i due cantanti hanno ascoltato stupiti, con Petit che ha commentato che Pettinelli non ha mai manifestato questo disprezzo per loro:

"Ha sempre detto che le piacevamo, poi non penso che Holden canti sempre uguale o che io sia solo carino. Boh, vabbè, se pensa che questo sia il mio punto debole..."

Scopri le ultime news su Amici