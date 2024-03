Amici 23, Holden finisce nel mirino di Lorella Cuccarini: "Per me è un punto interrogativo perché..." (VIDEO)

Gossip TV

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo criticano le squadre avversarie del Serale di Amici 23.

È iniziato il contro alla rovescia per il Serale di Amici 23, che partirà il prossimo sabato 23 marzo in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, i professori del talent show di Maria De Filippi hanno convocato i loro allievi per analizzare i punti di forza e le debolezze delle squadre avversarie.

Lorella Cuccarini critica gli allievi delle altre squadre del Serale

Dopo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, anche Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno convocato i loro allievi in studio per parlare del Serale. Dopo aver elogiato la loro squadra, i due professori di Amici 23 hanno rivelato il loro pensiero sui cantanti e i ballerini delle squadre avversarie. A grande sorpresa, Lorella ha avuto da ridire su Holden:

Holden è un po’ tanto timido, tanto chiuso e introverso. Quindi su un palco come quello, se deve affrontare dei brani in cui aprirsi ed essere un ‘personaggio’…lui nel pomeridiano non l’ha mai dimostrato. Come non ha mai dimostrato una capacità veloce nella scrittura. Non c’è mai stata l’opportunità di sentirlo in barre scritte su delle cover perché lui le ha sempre fatte così come sono. Per me è un punto interrogativo. Petit lo trovo abbastanza convincente...certamente è una squadra molto forte, sicuramente darà filo da torcere.

Per quanto riguarda invece la squadra capitanata da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Lorella si è sbilanciata anche su Martina Giovannini ammettendo di emozionarsi per la sua tecnica e non per quello che racconta quando canta. I commenti dei professori della scuola non sono passati inosservati alla giovane allieva, che si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a trattenere le lacrime:

Tutti mi dicono che ho una voce strepitosa, ma non emoziono. Non sono pienamente d'accordo. Non voglio essere solo una voce [...] I commenti di Lorella e Rudy a me danno fastidio perché io non sono solo voce.

