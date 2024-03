Amici 23, Alessio Cavaliere, ex allievo della precedente edizione, tra i professionisti del Serale!

Gossip TV

Alessio Cavaliere, ex allievo della scorsa edizione di Amici, sarà tra i ballerini professionisti del Serale di Amici 23!

Il Serale di Amici 23 è oramai alle porte: in questi giorni si stanno svolgendo le prove della prima puntata, che andrà in onda sabato 23 marzo su Canale5. La seconda fase del talent di Maria De Filippi è un momento importante non solo per gli allievi di questa edizione, ma anche per altri ex allievi, che possono prendere parte al Serale in qualità di professionisti.

Amici 23, Alessio Cavaliere accede al Serale come professionista!

Questo è il caso di un ex allievo della precedente edizione: il ballerino Alessio Cavaliere! Il latinista è entrato a percorso già iniziato ed è stato nella squadra di Raimondo Todaro. Dopo un primo periodo in cui sembrava far fatica a integrarsi, Alessio è diventato uno degli allievi più apprezzati del talent, condividendo l'esperienza con Mattia Zenzola, altro allievo di latino e vincitore di Amici 22.

Purtroppo, Alessio Cavaliere non è riuscito ad arrivare in Finale, ma il suo percorso nella scuola gli ha permesso di farsi conoscere e durante quest'anno ha preso parte a diverse esperienze lavorative per lui molto importanti. Di qualche ora fa è la notizia che Alessio Cavaliere sarà tra i ballerini professionisti del Serale di Amici23. A svelare la sua partecipazione è stato il padre del ballerino che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una storia in cui si complimentava con Alessio per questo nuovo traguardo.

Nella storia pubblicata, il padre di Alessio ha postato una foto del figlio con la maglia del Serale vinta durante la scorsa edizione e ha poi scritto a corredo:

"Da allievo di Amici 22/23 a professionista di Amici 23/24. Fieri di te e un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura"

Al Serale, Alessio ritroverà un'altra ex allieva della sua edizione: Isobel Kinnear, entrata a pieno titolo tra i professionisti del talent di Maria De Filippi. In attesa di scoprire chi vincerà questa edizione di Amici23, sarà bello ritrovare diversi volti cari ai fan del programma anche in questo Serale.

Scopri le ultime news su Amici