Amici 23, ecco chi sono i 15 allievi ammessi al Serale: curiosità e retroscena

Cresce l'attesa per il Serale di Amici 23. Gli allievi ammessi, suddivisi in tre squadre guidate dalle coppie Lorella Cuccarini- Emanuel Lo, Alessandra Celentano-Rudy Zerbi e Raimondo Todaro-Anna Pettinelli, sono i ballerini Dustin, Gaia, Marisol, Lucia, Sofia, Nicholas, Kumo e Giovanni e i cantanti Mida, Martina, Holden, Petit, Lil Jolie, Sarah e Ayle.

I ragazzi del Serale di Amici 23

Manca davvero poco al Serale della 23esima edizione di Amici. 15 gli allievi ammessi (8 ballerini e 7 cantanti) che saranno protagonisti, ogni sabato sera su Canale 5 a partire dal 23 marzo, nella fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi. Conosciamoli meglio.

Dustin è stato il primo allievo ad accedere al Serale. Entrato nella scuola di Amici per volere della maestra Alessandra Celentano, nel giro di poco tempo e grazie al suo grande talento ha conquistato tutti. Il ballerino ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Si descrive ambizioso e vivace, ma anche goffo e ingenuo.

Gaia è stata la seconda ballerina a conquistare la famosa maglia per il Serale. Ha 22 anni, è di Castellammare di Stabia ma vive a Roma con le sue coinquiline. Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi solo ed esclusivamente alla danza.

Marisol fa parte della scuola di Amici fin dalla prima puntata di settembre. Fortemente apprezzata ed elogiata dalla maestra Celentano, che l'ha definita “un elemento speciale”. Ha 18 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni.

Holden è stato il primo cantante a passare alla fase Serale. Per Rudy Zerbi, il ragazzo è un vero e proprio artista, nato per cantare e produrre musica. Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. Tra i brani presentati nella scuola Solo stanotte, Dimmi che non è un addio e Nuvola.

Martina è entrata ad Amici in corsa dopo aver battuto nella sfida immediata l’allora allieva Stella. Ha 23 anni e vive a Roma con la sua famiglia. La sua passione per la musica nasce fin da piccola. Martina ha infatti iniziato a prendere lezioni di canto all'età di 9 anni. Nella scuola ha presentato il suo primo inedito Da quando ho smesso di amarti.

Petit è stato il terzo cantante a guadagnare il Serale. E’ stato Rudy Zerbi a prendere quella che per lui è una decisione ovvia perché il ragazzo a suo dire ha tutto. Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Tra i brani presentati ad Amici Tornerai, Guagliò, Che fai.

Lucia è stata una vera e propria scoperta. Per l’allieva è stato un percorso in ascesa iniziato a novembre quando è entrata a far parte della classe vincendo la sfida immediata e strappando il banco all’allora titolare Chiara. Ha 21 anni ed è nata a Reno in Nevada (Stati Uniti). Nell’estate del 2021 è venuta a Roma con la mamma per una vacanza e, dopo aver vinto una borsa di studio, ha deciso di restare per studiare danza.

Mida è stato uno dei ragazzi più chiacchierati e amati di Amici 23. Voluto fortemente nella scuola da Lorella Cuccarini fin da settembre, il cantante ha ricevuto l’ambita maglia nella puntata del 25 febbraio, dopo essere stato messo “sotto torchio” da Anna Pettinelli. Ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero.

Sofia è stata una delle allieve più amate di Amici. Apprezzata da tutti i professori di ballo, la giovane è riuscita a passare alla fase finale del talent show. Ha 17 anni e vive ad Ancona con i genitori. Ha iniziato a camminare e ballare contemporaneamente fino a studiarla seriamente dal primo anno del liceo.

Nicholas è stato l'allievo più discusso di Amici 23. Il ballerino, voluto nella scuola da Raimondo Todaro, è stato quasi scaricato dall’insegnante sul più bello. A stravolgere il suo percorso è stato Emanuel Lo, che lo ha prima arruolato nella sua squadra per poi consegnargli la maglia del Serale. Nicholas ha 22 anni vive a Genova con la sua famiglia. Ha cominciato a ballare seriamente insieme a suo fratello durante il lockdown.

Lil Jolie ha conquistato la famosa maglia d'oro grazie ad Anna Pettinelli, che ha deciso inaspettatamente di arruolarla nel suo team. Angela ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio.

Sarah è stata la scommessa vinta di Lorella Cuccarini. Il suo percorso nella scuola, nonostante le dure critiche e i numerosi ostacoli, è stato ricco di soddisfazioni ed emozioni. Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva.

Giovanni è arrivato in corsa ma ha conquistato tutti subito. Simpatico, solare e intraprendente. Giovanni ha 19 anni e vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate e appassionato di macchine e motori, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria.

Kumo è stato l’ultimo ballerino ad accedere al Serale. Tiziano ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. La danza è stata la sua salvezza.

Ayle ha conquistato la maglia per ultimo. Le premesse di Anna Pettinelli non erano delle migliori, ma alla fine ce l'ha fatta. Ha 19 anni e vive a Livorno. Amante dei tatuaggi, ha lavorato come barista. Si è appassionato alla musica da bambino quando, incoraggiato dalla famiglia, ha studiato batteria, violoncello e poi pianoforte.

