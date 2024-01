Amici 23, Alessandra Celentano svela la sua personale classifica di ballo: la reazione di Giovanni è esilarante [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici23 di oggi, lunedì 15 gennaio, Alessandra Celentano ha condiviso la sua personale classifica di ballo: ecco come ha reagito Giovanni.

Il daytime di Amici23 di oggi, 15 gennaio, ha visto i ballerini riuniti per un post-puntata in cui la conduttrice Maria De Filippi ha svelato la classifica personale di ballo di Alessandra Celentano. Tra le reazioni che più hanno sorpreso c'è stata quella di Giovanni.

Amici 23, la reazione di Giovanni alla classifica di Alessandra Celentano

Maria De Filippi ha convocato i ballerini nella sala relax, per mostrare loro la classifica personale di ballo della maestra Alessandra Celentano, perché non c'era stato tempo nella puntata andata in onda su Canale5. Ai primi due posti, come ha svelato la conduttrice, ci sono Dustin e Marisol, allievi della maestra, a riconferma della sua scelta di ammetterli nella scuola.

Al terzo posto c'è Lucia Ferrari, a cui Celentano ha rivolto in più di un'occasione diversi complimenti sul suo modo di approcciarsi alla danza. A sorprendere è stato il quarto posto a Giovanni: il ballerino di Raimondo Todaro è nella scuola da 3 mesi e a vedere il suo nome in quarta posizione non ha saputo trattenere la sua esilarante reazione:

"Incredibile, ragazzi, incredibile. Avranno sbagliato. Maria, ma è giusto? Io quarto?Ah ma è una classifica generale? Io pensavo sul classico...Ah no, non di oggi. Scusa l'ignoranza, ma quando leggo il nome Alessandra Celentano penso sempre al peggio"

L'incredulità di Giovanni è dovuta alle diverse critiche che la maestra ha avuto verso di lui, ma la stessa Celentano, nel corso dell'ultima puntata del talent, dopo aver visto l'esibizione del ballerino, ha ammesso che era un'ottima performance, arrivando a dichiarare che era un'esibizione da Serale!

Scopri le ultime news su Amici