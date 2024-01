Amici 23, Giovanni si esibisce con Umberto: l'esibizione è un successo. Alessandra Celentano: "Da Serale!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Amici 23 di oggi, Giovanni e Umberto si sono esibiti in un passo a due che ha conquistato persino Alessandra Celentano.

La puntata di Amici 23 di oggi, domenica 14 gennaio du Canale5, è stata ricca di grandi esibizioni: una è stato il passo a due di Giovanni e Umberto Gaudino sulle note di The Show Must Go On dei Queen. Una performance che ha meritato il plauso anche di Alessandra Celentano.

Amici 23, Giovanni e Umberto si esibiscono e Alessandra Celentano li applaude: "Da Serale!"

Durante la gara delle esibizioni degli allievi del talent di Maria De Filippi quando è arrivato il turno di Giovanni, l'allievo di Raimondo Todaro si è esibito in un passo a due con il ballerino professionista Umberto Gaudino sulle note di un brano dei Queen. Per Giovanni è stato un clamoroso successo e il ballerino ha conquistato tutto il pubblico in sala, che si è sollevato in una standing ovation e ha certamente risollevato l'animo del ballerino dopo la difficile settimana trascorsa.

Giovanni, infatti, ha perso una gara di ballo insieme a Kumo contro Dustin e dovrà affrontare una sfida: una situazione che lo ha gettato nello sconforto e lo ha visto esplodere in un pianto dirotto durante il daytime. Tuttavia, in puntata, durante la gara di ballo, il ballerino ha dato il massimo nel passo a due ed è stato acclamato all'unanimità. Anche le due giudici della gara - Samanta Togni e Anbeta - si sono complimentate con lui, anche per la sua presenza scenica:

"Mi sei piaciuto tanto - ha dichiarato Anbeta - Qui, rispetto all'altra volta, sei venuto fuori ancora di più."

Mentre Giovanni si recava a posto, Maria De Filippi ha notato una divertente scaramuccia tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro e ha chiesto cosa stesse succedendo e Todaro ha rivelato che la maestra ha molto apprezzato l'esibizione di Giovanni. Infatti, la severa insegnante commenta:

"Confermo, per me è da Serale!"

