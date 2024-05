Amici 23, Alessandra Celentano si sbilancia sulla querelle tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro: ecco cosa ha confessato

Gossip TV

La professoressa di Amici 23, Alessandra Celentano, si schiera nella diatriba tra la discografica Mara Maionchi e il cantante Tiziano Ferro.

Manca davvero pochissimo alla finale di Amici, che andrà in onda il prossimo sabato 18 maggio 2024 in prima serata Canale 5. Gli unici due ballerini finalisti sono Dustin e Marisol, entrambi allievi della maestra Alessandra Celentano. Proprio la professoressa ha rilasciato un'intervista a Chi in cui raccontato le sue emozioni e accennato alla diatriba tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro.

Alessandra Celentano dalla parte di Mara Maionchi

La querelle tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro continua a far discutere. Per chi non lo sapesse, tutto è iniziato dopo l'ospitata della discografica a Belve dove ha spiegato che si sarebbe aspettata maggiore riconoscenza da parte del cantante. Dichiarazioni che non sono per niente piaciute a Tiziano, che è prontamente intervenuto sui social per difendere la sua posizione e accusare Mara di averlo costretto a dimagrire.

A schierarsi pubblicamente dalla parte della Maionchi è arrivata una protagonista molto amata e discussa di Amici. Stiamo parlando della maestra Alessandra Celentano che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, si è detta d'accordo con la discografica che secondo lei avrebbe agito con le migliori intenzioni:

Ho pensato che lei stesse facendo il bene del ragazzo in quel momento: se devi fare l'artista devi curare tutto, non solo la voce o l'arrangiamento [...] Sei tu in prima linea e, come ho detto, devi mirare alla perfezione. E poi è una questione di salute. Senza contare che il mondo dello spettacolo è duro, i ragazzi oggi pensano di fare tre video su TikTok e di essere arrivati.

La maestra Celentano elogia Dustin e Marisol prima della finale

La maestra Celentano non ha potuto non parlare dei suoi due allievi in finale ad Amici 23, Marisol e Dustin. Senza troppi giri di parole, Alessandra si è detta fiera e orgogliosa dei due ballerini:

Sono stupendi e dolcissimi, due instancabili, non si lamentano mai, non si accontentano mai. Io con loro due ho già vinto per quel che mi riguarda

Ricordiamo che i ballerini Dustin e Marisol si contenderanno la vittoria finale insieme ai cantanti Holden, Petit, Mida e Sarah. Chi sarà il vincitore assoluto del talent show? L'appuntamento è per sabato 18 maggio alle 21.20 su Canale 5.

