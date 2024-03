Amici 23, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si trasformano in Barbie e Ken! [VIDEO]

Gossip TV

Nel corso della prima puntata del Serale di Amici 23, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi si trasformano in Barbie e Ken, con un esilarante risultato.

Ieri sera, 23 marzo, su Canale5 è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 23, il segutissimo talent show condotto da Maria De Filippi. Immancabili i guanti di sfida dei prof e a vincere, per la prima volta, è stata la coppia Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che si è cimentata in una performance basata su uno dei film campioni di incassi di questa estate: Barbie.

Amici 23, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano si trasformano in Barbie e Ken per il guanto di sfida dei prof! [VIDEO]

La prima puntata del Serale di Amici è stata, come sempre, ricca di emozioni e momenti divertenti: due gli allievi eliminati, Ayle e Kumo, usciti al ballottaggio nelle rispettive sfide. A far divertire il pubblico è stata, però, la sfida tra i professori, una tradizione che ha preso piede nel talent da qualche anno a questa parte. I primi a esibirsi sono stati Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che hanno impersonato Barbie e Ken sulle note della famosa Barbie Girl degli Aqua.

I due professori si sono presentati vestiti di rosa, con tanto di parrucca bionda - "Zerbi biondo è una delle cose più mostruose che abbia mai visto" ha commentato Lorella Cuccarini - e si sono esibiti in un balletto, che ha visto anche l'inaspettata caudta di Zerbi. A fine esibizione, il professore ha commentato:

"Credo di essermi rotto un alluce, c'è un dottore in studio?"

La loro performance è stata premiata con la vittoria, nonostante le esibizioni dei CuccaLo sulle note dell'iconica canzone de La Febbre del Sabato Sera e quella di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli con Crocodile Rock tratto da Rocketman. Mentre Cristiano Malgioglio ha premiato i CuccaLo, Michele Bravi e Giuseppe Giofré hanno votato i ZerbiCele: "Sono troppo omosessuale per non votare questa cosa" ha dichiarato il cantante indicando Barbie e Ken.

