Amici 22, Wax scoppia in un pianto dirotto nella scuola, cos'è successo?

Ad Amici di Maria De Filippi, Wax è uno degli allievi che meno si lasciano andare alle emozioni, ma nello speciale andato in onda su Witty Tv è scoppiato in un pianto dirotto. Cosa sarà successo? Scopriamolo insieme.

Queste feste di Natale sono trascorse in maniera anomala per gli allievi della scuola di Amici di Maria De Filippi: a causa delle restrizioni per evitare i contagi da Covid-19, non hanno lasciato la casetta neanche durante questi giorni di festa. Perciò, la produzione ha organizzato per loro una serie di sorprese per far sentire meno la mancanza di casa. Una di queste sorprese ha fatto scoppiare uno degli allievi in un pianto dirotto.

Wax in lacrime ad Amici dopo la sorpresa della mamma

Wax è uno dei cantanti di questa edizione di Amici, dopo la breve relazione con Claudia Bentrovato, con cui ha interrotto i rapporti poco prima che venisse eliminata dal talent, il cantante non si è più avvicinato a nessuna e si mantiene sempre sulle sue. A dimostrazione di questo carattere un po' schivo, ha indirizzato a sé stesso una letterina di Natale, in cui si complimentava con i progressi fatti nel programma, perché finalmente sta imparando a fidarsi di altri.

Wax ha avuto un passato difficile, di cui non parla facilmente, così come della sua famiglia. Ed è proprio da sua madre che ha ricevuto una dolcissima sorpresa che lo ha fatto sciogliere in un lungo pianto. Grazie al contenuto esclusivo mostrato da Witty Tv, vediamo Wax aprire questo regalo che la mamma gli ha preparato: un pacco contenente alcuni oggetti che il cantante adora, come la cioccolata, il suo microfono personale, dei boxer rossi per Capodanno, un bellissimo pigiama natalizio e una lettera. Insieme a questa lettera c'erano dei cuori di carta, a testimoniare lui, il fratello e i genitori, uniti nell'amore.

Il cantante si è commosso e ha esclamato felice:

"Mamma, quanto ti voglio bene, mi ha portato un pezzo di casa. Adesso sono strafelice. Mamma, se mi stai guardando, ti voglio bene ancora di più dopo che mi hai inviato tutto questo. "

Wax è corso subito nella scuola, dopo aver indossato il suo pigiama nuovo, a mostrare tutti i meravigliosi regali ricevuti. In particolare, ha raccontato a Ramon, Megan e Aaron della sorpresa e lì davanti alla sua evidente commozione gli altri allievi non hanno potuto fare a meno di abbracciarlo. Anche in questo caso, Wax ha cercato di mostrarsi un duro e ha detto: "Non sto piangendo, prima ho tagliato la cipolla".

