Amici 22, letterine di Natale, nella scuola va in onda un dolce momento tra gli allievi

In uno degli ultimi daytime prima della pausa natalizia, nella scuola di Amici, gli allievi sono stati protagonisti di un dolce momento, in cui si sono scambiati alcuni messaggi scritti da loro stessi. Vediamolo insieme.

A Natale, si sa, è tempo di letterine e di pensieri dolci e profondi da condividere con chi si ama: anche nella scuola di Amici di Maria De Filippi ci sono stati scambi di auguri e di incoraggiamenti, scritti da ognuno degli allievi per un compagno, a sorpresa. Vi riportiamo alcuni dei più commoventi.

Amici 22, i pensieri degli allievi maturati in questo periodo di festa

A colpire è stata sicuramente la lettera scritta da Angelina Mango: la cantante, pur essendo arrivata da poco, ha conquistato tutti con la sua bravura e con la profondità del suo animo. Per questo Natale nella casetta del talent show di Canale 5, Angelina ha pensato di scrivere a Samuele Antinelli, perché entrambi accomunati dal dolore della perdita del padre: per lui, la ragazza ha aspicato forza e ottimismo nel proseguire il percorso nella scuola e ha condiviso i suoi pensieri con gli allievi riuniti intorno a un tavolo imbandito di prelibatezze:

"Le feste di Natale sono un casino, perché mi sento sempre costretta a essere felice, perché mi mancano delle persone."

Poi è stato il turno di Wax, che ha sorpreso tutti destinando una lettera a sé stesso, non per narcisismo, ma perché sentiva il bisogno di augurarsi qualcosa di speciale: "Ho scritto una lettera a me stesso, sì, chiamatemi pure narcisista...Per me voler bene è tanto. Mettere un pezzo di cuore, significa mettere un pezzo di mano...Qui sono riuscito a dire a qualcuno ' io posso fidarmi di te'. Quindi, l'augurio è sogni di diamante a tutti!".

A sorprendere è stata la lettera di Mattia Zenzola per Angelina, il ballerino in questo momento sta passando un periodo non facile dopo la rottura con Maddalena Svevi. Ma, evidentemente, ci ha tenuto a mettere da parte i suoi sentimenti per augurare il meglio alla giovane cantante, entrata da poco nella casa:

"Cara Angelina, anche se ci conosciamo da poco, rivedo in te molte mie insicurezze, anche se ostentiamo sicurezza sul palco. Spero che con il tempo potremo diventare amici e se mai avessi bisogno di me, io ci sarò"

Anche Piccolo G. sorprende i compagni, scegliendo come destinataria del suo augurio Maddalena: sulla ballerina si dice ricreduto, perché ha trovato in lei molta profondità e dolcezza, oltre le apparenze. In generale, tutti gli allievi hanno cercato di esprimere per i vari compagni auguri sinceri, che li accompagnino durante il percorso nella scuola e fuori.

