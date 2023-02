Amici 22, Wax messo alle strette da Rudy Zerbi, ma lui reagisce così: "Mi sento attaccato per la mia personalità"

Gossip TV

Nel daytime di ieri pomeriggio ad Amici, Wax è stato messo alle strette da Rudy Zerbi con un compito molto difficile. Ma il cantante ha reagito in maniera negativa e si è sfogato con i compagni. Ecco cosa ha detto.

Nel corso del daytime di Amici di ieri, martedì 31 gennaio, Wax si è lasciato andare ad alcuni commenti su Anna Pettinelli, che lo aveva giudicato negativamente nella puntata di domenica 29 gennaio. A rincarare la dose ci ha pensato anche Rudy Zerbi, d'accordo con la giudice, che gli ha assegnato un nuovo compito, stanco dell'atteggiamento del cantante.

Amici 22, Wax si sfoga per il compito di Rudy Zerbi, ma i compagni non lo supportano

In puntata, domenica 29 gennaio, Anna Pettinelli ha giudicato negativamente la cover di Wax, perché secondo lei mancava di anima, ma il cantante si er a limitato a vagare per lo studio, senza molta particolare enfasi sul pezzo. Un giudizio a cui Wax ha dato un certo peso e di cui si è lamentato con i compagni nel daytime di ieri pomeriggio:

"Non sono d'accordo con quello che ha detto lei, avrei anche voluto chiederle chiarimenti, ma poi ho realizzato che non mi interessa cosa pensa"

Il cantante ha ricevuto poi un compito da Rudy Zerbi, nel quale il prof si dice d'accordo con l'opinione della giudice Pettinelli e secondo lui l'esibizione di Wax era stucchevole e gli ha provocato solo noia e fastidio. Vorrebbe perciò metterlo alla prova, perché è stanco del solito repertorio che ripropone il cantante:

"Non provare a nasconderti dietro la scusa della libertà artistica, perché un vero artista si sa rinnovare e mostra qualcosa di personale"

Wax si mostra infastidito di questa ennesima critica e non lo nasconde per nulla, tanto che chiede solo di sapere quale brano gli è stato assegnato: La geneesi del tuo colore di Irama. Il cantante si sfoga poi con i compagni, affermando di sentirsi attaccato per la sua personalità, per il suo modo di essere, gli altri allievi avvertono che lui è cambiato e che sta male, ma Angelina gli fa notare che è lui a essere convinto di essere attaccato e anche Niveo sottolinea che questo compito che Zerbi gli ha assegnato non è un attacco alla sua personalità, ma un tentativo di fargli cantare in maniera più sentita e più personale.

Ma Wax continua a non essere convinto e gli sembra che nell'ultimo periodo sia attaccato da tutti per il suo modo di essere, tanto che ha ricevuto solo critiche. Sia Megan sia Angelina dicono che si sbaglia e Wax rinfaccia alle allieve che anche dagli altri allievi in casetta non ha ricevuto che critiche, lasciando i compagni allibiti.

