Amici 22, Wax e Giulia Stabile avvistati insieme in diverse occasioni!

Gossip TV

L'ex finalista di Amici 22, il cantante Wax, è stato avvistato in più di un'occasione con un'altra nota ex allieva del talent, Giulia Stabile. Ecco l'ultima indiscrezione su di loro!

Tra l'ex finalista del talent di Canale5 Amici 22, Wax, e l'ex vincitrice della ventesima edizione di Amici, la ballerina Giulia Stabile, c'è forse del tenero? I due sono stati avvistati in diverse occasioni insieme, alimentando i rumors di una possibile relazione tra loro.

Amici 22, Wax e Giulia Stabile sono una coppia?

Giulia Stabile è recentemente tornata single, dopo la rottura con Sangiovanni, altro ex allievo del programma condotto da Maria De Filippi. E, da allora, non sono mancate le segnalazioni che la vedevano in dolce compagnia di Wax. L'allievo di Arisa si è fatto notare nel programma di Amici per il suo stile unico nel canto, ma anche per l'arroganza dei modi e il carattere non sempre facile, che ha provocato qualche discussione con gli altri suoi compagni. L'unica che sembrava davvero capirlo era Angelina Mango, con cui Wax aveva stretto una tenera amicizia. Tuttavia, stando ad alcune recenti dichiarazioni del cantante, sembra che tra lui e la seconda classificata di Amici i rapporti si siano interrotti del tutto.

Il cantante, già da diversi mesi, tuttavia, è stato visto in compagnia di Giulia Stabile: la coppia di ex allievi del talent è finita anche al centro di una polemica quando una fan ha dichiarato che, mentre era in compagnia del cantante, Giulia ha rifiutato di firmare un autografo e fare delle foto insieme. Ad oggi, nessuno dei due ha però rilasciato dichiarazioni in merito: nel frattempo, Deianira Marzano ha pubblicato una nuova segnalazione che mostra i due ragazzi insieme, mentre si abbracciano e ballano.

Sebbene la foto esprima molta tenerezza e complicità tra gli ex allievi del programma, secondo la gossippara tra i due non ci sarebbe altro che amicizia:

"Ci sta solo una bella amicizia"

Scopri le ultime news su Amici