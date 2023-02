Amici 22, Wax avrà la maglia del Serale? La decisione di Arisa

Gossip TV

Ad Amici è ormai tempo di assegnare le maglie per il Serale, ma sembra che per Wax non sia ancora giunto quel momento. Cosa avrà in mente Arisa? Ecco cosa ha dichiarato.

Ad Amici è tempo per i professori di assegnare le maglie per il Serale: nella puntata di ieri, domenica 19 febbraio, ne sono state assegnate ben tre: a Maddalena Svevi, Gianmarco Petrelli e Angelina Mango. I fan del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno quasi assistito anche all'assegnazione di una quarta maglia, ma all'ultimo non è accaduto.

Amici 22, Wax non ha ancora la maglia del Serale? Perché?

Ad avere la maglia dorata doveva essere Wax, ma la sua coach Arisa ha deciso, all'ultimo di non assegnarla: una decisione che in molti non hanno compreso, tanto che hanno paura che il percorso del loro beniamino possa fermarsi presto. La professoressa ha chiesto a Wax cosa significasse per lui andare al Serale e l'allievo ha risposto che ottenere la maglia sarebbe stato pe rlui come avere la chiave di una porta che non vedeva l'ora di aprire.

Il cantante è anche arrivato primo nella gara di canto, giudicata da Mr Rain e Vessicchio, ma nonostante questo, Arisa ha scelto di non consegnargliela. Interrogata dalla conduttrice, la coach ha motivato così la sua scelta:

"Wax, tu non puoi immaginare quanto io sia orgogliosa di te, mi stupisci sempre. Però so anche che quando ti senti troppo sicuro, inizi a comportarti in maniera quasi arrogante e nociva per te stesso. Per quanto intanto canta il tuo singolo, io mi prendo il mio tempo per pensarci."

Arisa conosce bene il carattere del suo allievo, il cui coinvolgimento nel Capodanno gate è stato difficile da digerire, e sa che è solo recentemente che Wax si sta davvero impegnando, così ha deciso che lo terrà ancora sulle spine, perché vuole che il suo allievo continui a dimostrarle di meritare la maglia dorata del Serale.

Scopri le ultime news su Amici