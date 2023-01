Amici 22, Capodanno gate: arriva la rivelazione della produzione del programma

Gossip TV

Ad Amici si è abbattuta una bufera a causa del mistero avvenuto la notte di Capodanno e che ha portato gravi conseguenze degli allievi. La produzione, dopo tante speculazioni, ha finalmente rivelato cosa è successo. Vediamolo insieme.

Le Anticipazioni di Amici hanno svelato che nella puntata di domani, domenica 15 gennaio, andrà in onda un momento molto difficile per gli allievi del talent di Canale 5. Dopo gli eventi di Capodanno, la produzione ha mostrato in parte le conseguenze di quello che è successo.

Amici 22, la produzione svela quali provvedimenti sono stati presi

Nel finale del daytime di ieri venerdì 13 gennaio, ad Amici è stata mostrata la decisione della produzione per alcuni degli allievi coinvolti in quello che è ormai noto come Capodanno gate. Probabilmente, alcuni allievi hanno assunto sostanze allucinogene - la famosa noce moscata - e sono stati male. I ragazzi coinvolti sono Wax, Tommy Dali, Maddalena, Valeria, Guera e NDG.

La produzione ha deciso di separare questi ragazzi e isolarli, in modo da permettere agli altri allievi di prepararsi con tranquillità alla puntata di domenica. Nel video si vede Maddalena in lacrime, mentre piange sul letto e si lamenta: "Sto rovinando il mio sogno". Già una delle ragazze, Valeria, poi eliminata nella sfida con Cricca, ha ammesso che è stato ingiusto che anche lei venisse eliminata, dato che era coinvolta marginalmente.

L'atmosfera generale è di sconforto e paura: Tommy Dali e NDG non sanno cosa li aspetta e anche gli altri ragazzi sono in lacrime perché sanno che per una sciocchezza il loro sogno potrebbe finire. Gli allievi rimasti nella casetta commentano la loro momentanea assenza: "Fa strano pensare che non sono qua con noi" dice Piccolo G. Anche Angelina commenta che sente a volte le loro urla, altre volte il silenzio.

Più duro è Aaron:

"Mi fa una rabbia, un fastidio, la gente che fanno i cretini. Ci sono persone che pagherebbero per stare qui dento e voi compromettete tutto per questa st*******!"

Scopri le ultime news su Amici