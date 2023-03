Amici 22, volano stracci tra Wax e Aaron. Quest'ultimo accusa: "Non dici nulla perché sai di mettermi in difficoltà"

Gossip TV

Nel daytime di oggi di Amici sono iniziate le prime tensioni dopo la puntata del Serale. Questa volta a scontrarsi sono Wax e Aaron dopo il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi contro il cantante della squadra di Arisa. Vediamo cos'è successo.

Con la prima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, il pubblico ha visto l'eliminazione di Megan e NDG e tra polemiche e tristezza per la ballerina, che ha lasciato il fidanzato Gianmarco Petrelli nella scuola - dicendogli addio con un tenero biglietto - si sono anche verificate, nel dopo puntata, le prime tensioni tra gli allievi del talent di Canale 5. A mostrarlo è stato l'appuntamento del daytime di oggi, lunedì 20 marzo.

Amici 22, Wax contro Aaron, il guanto di sfida rifiutato e la tensione che sale in casetta

Wax si è mostrato molto infervorato a causa dell'eliminazione del suo amico NDG, come molti tra il pubblico. Secondo una buona parte dei fan, infatti, a uscire sarebbe dovuto essere Piccolo G a causa di un'esibizione davvero poco curata, ma le cose sono andate molto diversamente. Wax si era isolato ed era stato raggiunto da Aaron, che tentava di calmarlo. Tra i due c'è uno scambio di battute amichevole, interrotto però da un guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi. Il professore, infatti, ha deciso di riproporre la sfida della scorsa settimana: quella di far cantare Wax senza autotune e con delle restrizioni per quanto riguarda il suo muoversi sul palco.

Wax chiede alla sua coach Arisa cosa pensi della sfida e la prof. si dice di nuovo convinta che la sfida non sia equa, pertanto anche questa volta rifiuterà il guanto di sfida:

"Vuole toglierti l'unica cosa in cui sei veramente unico. Non è giusto che tu sostenga una prova in cui non sei tu. Secondo me lui ha paura di far perdere Aaron. Ha paura di mettere Aaron a confronto."

Tornato in casetta, Wax non rivela immediatamente la sua decisione di rifiutare il guanto al rivale e lo tiene sulle spine, tanto che Aaron comincia chiaramente a innervosirsi, perché non capisce l'atteggiamento dell'altro cantante. Wax continua a evadere le domande e preferisce prepararsi la cena, piuttosto che parlare chiaramente con Aaron, tanto che gli risponde con un "Ho accettato? boh, non lo so. Non ha accettato Arisa". Stufo del comportamento di Wax, il cantante della squadra di Rudy gli rinfaccia di non essere corretto e che in realtà è tutto un modo per metterlo in difficoltà:

"Non me lo dici perché vuoi farmi perdere tempo con la canzone e mettermi in difficoltà, come se non ti conoscessi. Che motivo c'è di non dirlo? Lo sai qual è la cosa? Questa è una scuola, perché non ti metti in gioco? Se mi dicono di esibirmi con le barre e con gli oggetti strani io lo faccio."

