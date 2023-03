Amici 22: Wax rifiuta il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi, la reazione di Arisa

Gossip TV

Arisa dalla parte di Wax: "Il guanto di sfida non è equo e scorretto nei tuoi confronti".

Manca davvero poco al debutto del Serale di Amici 22. In vista della prima puntata, Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un guanto di sfida che vedrà scontrarsi Wax e Aaron. Il guanto lanciato dal professore, però, non è per niente piaciuto al cantante e Arisa che, senza pensarci troppo, hanno deciso di rifiutarlo.

Wax e Arisa rifiutano il guanto di sfida di Rudy Zerbi

Sabato 18 marzo 2023 su Canale 5 partirà ufficialmente il Serale di Amici. Per l'occasione, Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un guanto di sfida a Wax. Il giovane cantante della squadra capitanata da Arisa e Raimondo Todaro dovrà cantare One degli U2 contro Aaron con una serie di accorgimenti. Accorgimenti che, secondo l'allievo di Arisa, sarebbero tutti a favore del suo avversario:

Io questa cosa non l’accetterò mai, non credo che sia una cosa equa e non la canterò mai questa canzone. Tutti questi ‘non potrai’ mi snaturano, è una canzone a favore di Aaron. Io ringrazio Rudy ma ne parlerò con Arisa e farò in modo che questa cosa non la farò mai. Qua si parla di togliere l’intensità. Questa esibizione posso anche portarla a casa, ma è un punto palese dato ad Aaron. Per far vedere veramente chi sono lo faccio con le mie cose, io questo pezzo non lo preparo.

Wax è stato poi convocato da Arisa che, a grande sorpresa si è schierata dalla sua parte. La coach di Amici 22 ha infatti deciso di rifiutare il guanto di sfida lanciato da Zerbi:

Io penso che One degli U2 sia un brano dato sfacciatamente in favore di Aaron. Non essendo un guanto di sfida equo e avendoti chiesto di togliere tutte quelle caratteristiche, secondo me potremmo non accettarlo. Al di là del fatto che secondo me potresti farlo molto bene, ma questo guanto di sfida è sfacciatamente contro. Risponderemo che non è equo e che è scorretto nei tuoi confronti.

