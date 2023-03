Amici 22, volano stracci tra Umberto Gaudino e Mattia Zenzola: "Ho bisogno di una cosa: rispetto!"

Gossip TV

Nel daytime di oggi, mercoledì 29 marzo, ad Amici c'è stata una dura discussione tra Umberto Gaudino e Mattia Zenzola. Vediamo insieme cosa è successo.

Il daytime di Amici di oggi, mercoledì 29 marzo, è iniziato con una lite clamorosa in studio: Umberto Gaudino, coach di ballo degli allievi della scuola di Maria De Filippi, ha abbandonato lo studio infuriato. La produzione non ha mandato in onda il retroscena della lite, ma ha mostrato direttamente il seguito, con Mattia Zenzola e Benedetta Vari che discutono del maestro. A quanto pare, stando anche alle parole di Benedetta, Mattia si è comportato in maniera tale che durante la lezione ha infastidito con il suo atteggiamento il coach e lo ha spinto ad andarsene.

Amici 22, Umberto si scaglia contro Mattia

A sorpresa, Umberto rientra nella scuola e chiede a Mattia di ascoltarlo. Il ballerino vuole provare a spiegarsi, ma il coach lo blocca e gli chiede di ascoltarlo, perché è stanco del suo atteggiamento. Si tratta della prima volta che Umberto Gaudino perde così tanto le staffe, nonostante l'allievo di Raimondo Todaro abbia già dato prova di essere a volte ostinato e di non voler ascoltare i consigli dei suoi maestri.

Umberto si sfoga, affermando che Mattia gli manca di rispetto con il suo atteggiamento:

"Voglio che mi ascolti, devi lasciarmi parlare adesso. Innanzitutto, ho bisogno di parlarti e dirti quello che ho, perché capisco che tu stai facendo il tuo percorso e sei sotto stress e noi siamo a tua disposizione, ma tu non mostri rispetto. Non sei mai contento, non hai mai un sorriso, non ti piacciono le musiche, le coreofrafie, tutto quello che fai dici che fa schifo, che non va bene. Da parte tua non c'è rispetto nei miei confronti. Non hai un approccio positivo sulle cose. Devo stare sempre là a convincerti o a parlare con un ragazzino che sta sempre a guardarsi e che quando io gli faccio le correzioni non mi ascolta, per me quella è mancanza di rispetto e di attenzione. Sono arrivato al limite, mi aspetto una persona che mi accoglie con voglia di fare, altrimenti è un doppio lavoro. Io credo in te, lo sai questo, ma mi dà noia il tuo atteggiamento. Con il cuore in mano ti dico che voglio ascoltarti, ma non con questo atteggiamento."

Mattia non reagisce, ma anzi ammette che Umberto ha ragione e che il suo atteggiamento è sbagliato, così chiede scusa. Ma Umberto si sente preso in giro:

"Se mi avessi fatto un discorso del genere un mese fa, ci sarei cascato. Ma ora no. Tu non mostri voglia di migliorare, vedo le stesse cose che vedevo l'anno scorso. Quando sei in sala devi solo ballare e fare del tuo meglio. L'approccio è fondamentale, anche e soprattutto al Serale. Non metto in discussione l'esibizione, ma la tua preparazione, se balli e ti alleni come si devi. Ma non posso stare più a convincerti. Sono disposto a crescere e migliorare con te, ma tu?"

Il ballerino ancora una volta non contraddice il maestro, sa che è il suo atteggiamento che deve cambiare, ma non sa come, sa che questa sfuriata se la merita in pieno. Riuscirà a migliorare davvero e a dimostrare a Umberto di essere degno della sua ammirazione?

Scopri le ultime news su Amici