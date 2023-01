Amici 22, Vanessa Bellini eliminata: le prime dichiarazioni sui social della ballerina

Gossip TV

Vanessa torna sui social dopo l'addio ad Amici: "È stato un percorso un po’ troppo breve, ma che mi ha comunque lasciato un gran segno".

La puntata di ieri di Amici 22 ha visto l'eliminazione di Samuel Antinelli e Vanessa Bellini. Dopo il ballerino, anche l'ormai ex allieva di Emanuel Lo ha deciso di intervenire sui social per fare un bilancio del suo breve percorso e ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto sia dentro che fuori la scuola.

Il ritorno di Vanessa sui social dopo l'eliminazione da Amici

Il percorso ad Amici 22 di Vanessa Bellini è stato breve ma intenso. La brava ballerina di hip hop, entrata solo poche settimane fa nel talent show di Canale 5, è stata eliminata a un passo dal Serale. Un'eliminazione inaspettata che è stata commentata anche dalla diretta interessata sul suo profilo ufficiale Instagram:

È arrivata la fine di questo percorso, a mio avviso forse un po’ troppo breve, ma che mi ha comunque lasciato un gran segno. Ringrazio in primis i miei compagni che hanno reso questo viaggio indimenticabile, vi auguro il meglio dentro e fuori dalla scuola, vi porterò nel cuore sempre; i miei maestri Federica Soncin, Francesco Porcelluzzi, Giulia Stabile, Elena D'Amario che hanno creduto in me e che hanno creato questa coreografia stupenda a cui tengo particolarmente...

Leggi anche Samuel Antinelli torna sui social dopo l'eliminazione da Amici 22

Ringrazio Emanuel Lo che mi ha dato un’opportunità nella scuola di Amici; la Maestra Alessandra Celentano per avermi messa alla prova e Raimondo Todaro! Un grazie enorme va alla produzione che è sempre attenta è presente per cercare di soddisfare ogni nostra richiesta! Grazie a chi mi ha seguito da fuori, mi avete dato un sopporto immenso! È solo l’inizio, grazie a tutti.

Scopri le ultime news su Amici.