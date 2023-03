Amici 22, scontro in studio tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio: "Non sono venuto qui per litigare"

Gossip TV

Prima diatriba nello studio del Serale di Amici 22.

Scontro in diretta al Serale di Amici 22 tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Il motivo? Il nuovo giudice del talent show ha criticato l'atteggiamento assunto dalla maestra di danza classica nei confronti della ballerina Maddalena Svevi.

Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio: scontro in studio

La prima puntata del Serale di Amici, andata in onda ieri sabato 18 marzo 2023 su Canale 5, ha visto l'eliminazione dalla scuola di Megan Ria e NDG. In studio, però, non sono mancati gli scontri tra i professori e i giudici, come quello avvenuto tra Alessandra Celentano e Cristiano Malgioglio. Quest'ulimo è infatti intervenuto per difendere la ballerina Maddalena Svevi dalle critiche della maestra:

Isobel ha più tecnica, ma io preferisco la gatta perché è molto più sensuale. Capisco Celentano perché lei deve portare acqua al suo mulino, ma questa gatta tra non molto diventerà una tigree, una lupa. Però tu dare della gatta a una ragazza equivale a dire a me che sono un cane...Non sono venuto qui a litigare con i coach.

Le dichiarazioni di Malgioglio sulla ballerina della squadra capitanata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno provocato la reazione immediata della maestra Celentano, che ha trovato l'appoggio in studio anche di Michele Bravi. Rispondendo al nuovo giudice del Serale di Amici, la maestra di danza classica ha infatti dichiarato:

No, non è questo che intendevo, l'accezione è molto diversa [...] Io non porto l'acqua al mio mulino, io dico la verità. Maddalena ha traballato, Isobel era sicurissima. Devi accettarlo.

