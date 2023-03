Amici 22, pubblico in rivolta per lo Speciale del programma: "Questa è stata una vera delusione!"

Gossip TV

Oggi, venerdì 17 marzo, è andato in onda dalle 14.45 lo Speciale di Amici per il Serale, che partirà domani sera. Tuttavia, il pubblico è rimasto molto scontento e sul web si è scatenata una vera rivolta! Ecco cos'è successo.

La programmazione di oggi, venerdì 17 marzo, di Canale 5 è stata modificata per lasciar spazio allo Speciale Serale di Amici di Maria De Filippi, già a partire dalle 14.45, orario tradizionalmente assegnato al dating show di Uomini e Donne. Tuttavia, lo Speciale ha fatto infervorare il pubblico, che si è lamentato sul web.

Amici 22, pubblico in rivolta per lo Speciale del programma. Cos'è successo?

Lo Speciale era stato presentato come una puntata ricca di contenuti in esclusiva, completamente inediti per il pubblico di Canale 5 e, come tale, era super attesa da tutti i fan. La prima parte è stata, effettivamente, ricca di contenuti esclusivi, come gli allievi che hanno ripercorso i loro singoli percorsi dal provino fino all'entrata nella scuola. Sono stati momenti molto commoventi, soprattutto, per alcuni dei ragazzi, come Cricca, che ha rivisto anche il momento della sua eliminazione.

Ma a emozionare è stato anche il messaggio a conclusione di questo viaggio nel tempo, un messaggio condiviso dalla conduttrice Maria De Filippi:

"Siete caduti, vi siete rialzati, ma di sicuro non vi siete arresi. Voltatevi e vedete quanta strada avete già fatto, siete stati bravi tutti, in bocca al lupo"

A questo momento è poi seguita la lettura delle lettere che ciascuno degli allievi ha scritto, cercando di esprimere le emozioni che stanno provando al pensiero del Serale. Un altro momento commovente, seguito da un abbraccio collettivo e dall'augurio di non mollare fino alla fine. Purtroppo, dopo questi attimi inediti mandati in onda, lo Speciale si è rivelato essere un collage di tutti i daytime della settimana. Quando il pubblico si è reso conto di quello che stava vedendo ha protestato furiosamente, perché lo Speciale non era poi così speciale, se si è rivelato solo un tappabuchi per Uomini e Donne, le cui registrazioni avverranno domani e domenica 18 e 19 marzo.

Sul web in molti si sono lamentati e hanno espresso il loro malcontento per questa scelta di mandare in onda un riassunto di ciò che avevano già mandato in onda questa settimana: "Ma che senso ha mostrarci le stesse cose già viste nel daytime?!". "Che delusione, mamma mia".

