Amici 22, Beppe Fiorello e il commovente messaggio per Samu Segreto dopo l'eliminazione

Samu Segreto è stato eliminato durante la terza puntata del Serale di Amici e per lui Beppe Fiorello, che lo ha diretto in Stranizza d'amuri, ha avuto delle dolci parole. Vediamo cosa ha detto.

La terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi ha visto l'uscita di Samu Segreto, amatissimo ballerino di hip hop. Oltre alla tristezza dei suoi compagni e dei suoi professori, anche Beppe Fiorello ha espresso un pensiero per il ballerino, che ha conosciuto perché è uno dei protagonisti del suo film d'esordio alla regia, Stranizza d'Amuri.

Amici 22, Beppe Fiorello e il messaggio per Samu Segreto

Beppe Fiorello ha deciso di mostrarsi sui social e sul suo account Instagram ha annunciato un dolce pensiero per Samu Segreto: il ballerino lo accompagnerà nel tour promozionale di Stranizza d'Amuri:

"Che gioia rivederti Samu! Tu non puoi capire quanta gente ti sta applaudendo nei cinema. Ti porterò a farti ascoltare e vedere l'affetto che ti stanno riservando. Bentornato! Vi annunciamo che continueremo il tour dei cinema, nelle prossime tappe verrà con noi anche Samu a salutarvi nelle sale. Bentornato amico carissimo, sei stato un grande ad Amici, sei un talento e un ballerino pazzesco, ora, goditi anche il successo del tuo film e l'affetto del pubblico che lo sta amando! Ti vogliamo tanto bene!"

Samu è interprete di uno dei due protagonisti di Stranizza d'Amuri, film ispirato a una storia vera accaduta in Sicilia negli anni '80 e che vide protagonisti due giovani adolescenti omosessuali di Giarre. I due scomparvero improvvisamente e vennero ritrovati morti con le mani intrecciate e un biglietto d'addio. Beppe Fiorello ha rivelato di aver letto della storia su un giornale e di aver tenuto quel ritaglio per molto tempo nel cassetto in attesa che arrivasse il momento giusto per raccontare questa storia.

