Amici 22, Ramon in lacrime dopo il compito di Emanuel Lo: "Non riesco a non pensarci"

Nel daytime di oggi 28 novembre è andata in onda l'esibizione di Ramon con il compito assegnato da Emanuel Lo. Ma, un errore grave ha fatto vacillare il ballerino e ha pregiudicato l'esito del compito. Ecco cosa è successo.

La puntata di ieri domenica 27 novembre ad Amici è stata ricca di avvenimenti e colpi di scena. Uno di questi ha riguardato Ramon: il ballerino non è riuscito a completare il compito che Emanuel Lo gli ha assegnato, perché ha avuto un vuoto di memoria. Dopo il giudizio dell'insegnante, l'allievo è scoppiato in lacrime.

Ramon crolla dopo l'esibizione ad Amici

Un vuoto di memoria è un errore che può capitare e, infatti, Ramon ha cercato subito di recuperare e rimettersi in carreggiata. Il suo compito è riuscito a metà, per Emanuel Lo, e il professore gli ha consigliato di mantenere di più la calma, non mostrare il suo terrore e così di poter migliorare.Ramon ha prima risposto che lui è riuscito a passare dal ballare il Don Chisciotte all'hip hop e chelui la sua danza la sta migliorando già da mesi con Alessandra Celentano.

Emanuel Lo gli ha chiesto allora quali emozioni avessero guidato la sua esibizione e il ballerino è improvvisamente scoppiato in lacrime: "Questo ballo è per Gianmarco. Glielo dedico, ma non riesco a non pensare che potrebbe uscire da un momento all'altro, a causa del provvedimento disciplinare."

La sua risposta ha lasciato stupefatti e commossi i presenti in studio, tanto che il pubblico non ha potuto far a meno di applaudire il ballerino, così sensibile. Anche Rudy Zerbi gli ha fatto i complimenti per la nobiltà d'animo e la lealtà verso Gianmarco. Ma, ci ha anche tenuto a precisare, la colpa è di quegli allievi che si sono rifiutati di farsi avanti e prendersi le loro responsabilità per le pietose pulizie mancate in casetta.

"Girati verso i tuoi compagni, Ramon, e guardali. La colpa è loro, non ce la faccio a vederti così."

