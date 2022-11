Amici 22, Rudy Zerbi richiama duramente gli allievi: "Vergognatevi"

Gossip TV

Durante la puntata di oggi domenica 27 novembre, la scuola di Amici ha visto la classe subire un pesante provvedimento disciplinare. A commentare negativamente il comportamento degli allievi ci ha pensato Rudy Zerbi. Ecco cosa ha detto.

Nella puntata di oggi domenica 27 novembre ad Amici di Maria De Filippiè andato in onda un momento molto particolare per gli allievi della scuola di Canale 5. Ripresi per la mancanza di pulizie nella casa, i ragazzi hanno provato a giustificarsi, ma sono stati duramente zittiti da Rudy Zerbi.

Rudy Zerbi contro gli alunni ad Amici: "Dovreste vergognarvi"

In puntata si è discusso della situazione pulizie e faccende domestiche, dato che la produzione ha notificato che la casetta in cui alloggiano è spesso lasciata in pessime condizioni. Sulla base di queste notizie, Maria De Filippi ha stabilito un provvedimento disciplinare per la classe, ma ci ha tenuto a chiedere agli alunni maggiormente colpevoli di questa situazione di alzarsi, per evitare di far ricadere la colpa su tutta la classe.

Nessuno degli allievi si è alzato. Una situazione che ha lasciato sconvolti i vari professori, tanto che anche Alessandra Celentano e Rudy Zerbi li hanno duramente ripresi. Solo quando i professori hanno iniziato a rimproverarli, ricordando che i compagni che non sono colpevoli rischiano anche loro l'eliminazione per questa situazione, alcuni dei ragazzi si sono alzati.

Ad alzarsi sono stati Tommy Dali, Piccolo G. e Aaron. Ma Rudy Zerbi non ci crede e attacca:

"Non credo che solo tre persone hanno creato tutta questa situazione in casetta. Non ci credo, prima o poi lo chiederò alla produzione. Non è possibile che solo 3 persone hanno creato tutto quello. Voi, che sapete di essere colpevoli e non vi alzate, dovreste vergognarvi."

Quando Maria De Filippiha ricordato che il provvedimento disciplinare avrebbe riguardato solo loro 3, si sono alzati, riluttanti, anche NDG e Samu. Stanca di tutto il teatrino la conduttrice ha sbottato: "Vi dico io chi fa di più, così la finiamo con questa noia mortale. Quelli che chiamo si alzino e sono salvi: Maddalena, Megan, Rita, Ramon, Cricca, Ludovica, Samuel."

In questo modo, i professori sono liberi di prendere eventuali provvedimenti, anche immediati. E, infatti, Rudy Zerbidecide di mettere in sfida immediata NDG.

